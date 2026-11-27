Các ĐBQH và lãnh đạo tỉnh với cử tri xã Cẩm Thủy.

Dự hội nghị có đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh và các sở, ngành cấp tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cùng các đại biểu dự hội nghị tại Trung tâm hội nghị xã Cẩm Thủy.

Các đại biểu cùng đông đảo cử tri xã Cẩm Thủy dự hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri các địa phương kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp; những quyết sách được Quốc hội xem xét, quyết nghị; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, Nhân dân trên địa bàn tỉnh gửi đến kỳ họp Quốc hội Khóa XVI.

ĐBQH Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

ĐBQH Cao Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Cử tri các địa phương bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, điều hành của Quốc hội, Chính phủ trong việc kịp thời ban hành các quyết sách sát thực tiễn, tháo gỡ “điểm nghẽn” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy cơ sở, an sinh xã hội và phát triển hạ tầng.

Các ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Trong đó, cử tri xã Hồi Xuân đề nghị bổ sung đối tượng sinh viên là người dân tộc Kinh có thời gian sinh sống lâu năm tại các vùng đặc biệt khó khăn vào diện được hỗ trợ và miễn, giảm học phí khi theo học đại học, cao đẳng.

Cử tri xã Cẩm Tú đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu ban hành chế độ phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức làm việc tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã.

Cử tri xã Mường Lát đề nghị thành lập thêm các phòng chuyên môn ở cấp xã theo lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội.

Cử tri xã Cẩm Thủy đề nghị cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn...

Cử tri xã Bá Thước kiến nghị Chính phủ, Quốc hội và ngành chức năng tiếp tục quan tâm hoàn thiện các quy định pháp luật nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông...

Cử tri xã Cẩm Thủy phát biểu tại hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị tại Trung tâm hội nghị xã Cẩm Thủy.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng đã tiếp thu, giải trình những đề xuất, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay. Trong đó đáng chú ý là công tác chỉ đạo, điều hành được đổi mới căn bản theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; các “điểm nghẽn”, tồn đọng kéo dài được tháo gỡ, góp phần khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển; chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt...

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu tiếp thu, giải trình ý kiến kiến nghị của cử tri.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng thông tin về những định hướng phát triển của tỉnh trên các lĩnh vực trong giai đoạn mới; những giải pháp được tỉnh xác định triển khai trong năm 2027 như tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt” và “7 dám”, “nói đi đôi với làm, cam kết đi đôi với kiểm điểm, kết quả đi đôi với trách nhiệm”; làm mới các động lực tăng trưởng; tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng, “điểm nghẽn” theo nguyên tắc “còn khả năng thì tháo gỡ đến cùng, không còn khả năng thì thu hồi dứt điểm”; đưa nhanh các dự án đầu tư vào vận hành; nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; tập trung triển khai thực hiện các chương trình, dự án lớn...

Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp cùng các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm, tâm huyết của cử tri; khẳng định các ý kiến phát biểu thể hiện rõ niềm tin, kỳ vọng của Nhân dân đối với Quốc hội, cấp ủy, chính quyền các cấp và phản ánh nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra từ cơ sở cần được quan tâm tháo gỡ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI cùng những quyết sách được Quốc hội thông qua tại kỳ họp.

Những quyết sách được thông qua đã bám sát yêu cầu thực tiễn, tạo nền tảng thể chế, củng cố nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

Cử tri xã Cẩm Thủy dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành, vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh Thanh Hóa trong giải quyết các khó khăn, vướng mắc và đã đạt được những kết quả ấn tượng về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026. Đồng thời đề nghị tỉnh Thanh Hóa, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện, chủ động nắm bắt cơ hội, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tạo động lực tăng trưởng mới.

Cử tri xã Cẩm Thủy dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ; cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết bằng những kế hoạch, giải pháp cụ thể, gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu.

Tiếp tục phát huy tính chủ động sáng tạo, giải quyết các “điểm nghẽn”, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp; quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội; tăng cường bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị của Nhân dân, không để xảy ra các điểm nóng tại cơ sở...

Các ĐBQH và lãnh đạo tỉnh với cử tri xã Cẩm Thủy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Đối với các kiến nghị của cử tri, đồng chí đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết các nội dung thuộc thẩm quyền; những kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ, tổng hợp chuyển Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương xem xét, giải quyết.