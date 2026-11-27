Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI

Sáng 27.11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Cao Mạnh Linh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội đã tiếp xúc cử tri 44 xã trên địa bàn tỉnh sau Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Hội nghị được kết nối trực tuyến từ Trung tâm Hội nghị xã Cẩm Thủy đến các điểm cầu thuộc đơn vị bầu cử số 6.

Tại hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin đến cử tri kết quả Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI; hoạt động của Đoàn tại kỳ họp, những quyết sách quan trọng được Quốc hội xem xét, thông qua và kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân trong tỉnh.

Bày tỏ đồng tình, đánh giá cao kết quả kỳ họp, cử tri các địa phương đồng thời phản ánh nhiều vấn đề phát sinh từ thực tiễn, liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh, tổ chức bộ máy cơ sở, chính sách an sinh xã hội và phát triển hạ tầng.

Đáng chú ý, cử tri xã Hồi Xuân đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng sinh viên là người dân tộc Kinh, có thời gian sinh sống lâu năm tại vùng đặc biệt khó khăn, vào diện được hưởng chính sách hỗ trợ, miễn giảm học phí khi theo học đại học, cao đẳng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu, trao đổi với cử tri tại hội nghị

Cử tri xã Cẩm Tú kiến nghị ban hành chế độ phụ cấp hoặc hỗ trợ phù hợp đối với viên chức làm việc tại Trung tâm cung ứng dịch vụ công cấp xã. Trong khi đó, cử tri xã Mường Lát đề xuất thành lập thêm các phòng chuyên môn ở cấp xã theo lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Cử tri xã Cẩm Thủy đề nghị tiếp tục có chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn; cử tri xã Bá Thước kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã trực tiếp giải trình, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục được đổi mới theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”; thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay. Nhiều khó khăn, vướng mắc và tồn đọng kéo dài được tập trung tháo gỡ, góp phần khơi thông nguồn lực cho đầu tư phát triển. Hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản thông suốt.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng tiếp thu, giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền

Thông tin về định hướng phát triển thời gian tới, ông Tô Anh Dũng cho biết năm 2027, Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “6 rõ, 1 xuyên suốt” và “7 dám”; gắn cam kết với trách nhiệm, kết quả với kiểm điểm.

Tỉnh cũng xác định nhiệm vụ làm mới các động lực tăng trưởng, tập trung xử lý dứt điểm những tồn đọng, điểm nghẽn theo nguyên tắc còn khả năng thì tháo gỡ đến cùng, không còn khả năng thì thu hồi dứt điểm; đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án đầu tư vào vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp và triển khai các chương trình, dự án lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận, chung sức của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển, đưa Thanh Hóa trở thành địa phương phát triển mạnh trong giai đoạn mới.

Cử tri xã Cẩm Thủy tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm của cử tri. Theo ông, những ý kiến được nêu tại hội nghị thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng của nhân dân đối với hoạt động của Quốc hội, cũng như trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn cơ sở.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, các quyết sách được thông qua tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI đã bám sát yêu cầu thực tiễn, góp phần hoàn thiện thể chế và củng cố nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới.

Đánh giá cao những kết quả Thanh Hóa đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy lợi thế, chủ động nắm bắt cơ hội, khắc phục những hạn chế, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn và đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Cùng với đó, cần quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tỉnh cần quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội và kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của nhân dân, không để phát sinh điểm nóng tại cơ sở.

Các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở xã Cẩm Thủy

Đối với các kiến nghị của cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương rà soát, giải quyết những nội dung thuộc thẩm quyền. Các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp, chuyển Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết.