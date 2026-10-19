Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh: Nghiêm cấm mọi hành vi môi giới nhận con nuôi trái pháp luật
Thảo luận tại Tổ 13 sáng 19/10 về dự án Luật Nuôi con nuôi (sửa đổi), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị quy định nghiêm cấm mọi hành vi môi giới nhận con nuôi trái pháp luật, không phân biệt phương thức thực hiện; đồng thời, bổ sung quy định về lưu trữ hồ sơ, bảo đảm quyền được biết về nguồn gốc của con nuôi và yêu cầu bảo mật thông tin.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-doan-anh-nghiem-cam-moi-hanh-vi-moi-gioi-nhan-con-nuoi-trai-phap-luat-10434758.html