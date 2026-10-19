Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh: Nghiêm cấm mọi hành vi môi giới nhận con nuôi trái pháp luật

Tối 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây trộm cắp và tiêu thụ chó, mèo quy mô lớn, liên tỉnh, có tổ chức, hoạt động tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Không dừng lại ở việc bắt giữ các đối tượng trực tiếp gây án, Công an đã truy xét đến cùng, khởi tố hàng loạt đối tượng trong mạng lưới thu mua, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.