Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh: Kinh tế vĩ mô ổn định, nguồn cung năng lượng được bảo đảm

Nguồn cung điện, xăng dầu được bảo đảm

Tiếp tục Kỳ họp thứ Hai, sáng nay, 18/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2027; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025; tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 13.

Phát biểu tại phiên thảo luận Tổ 13 (gồm Đoàn Đại biểu Quốc hội các tỉnh Thanh Hóa và Gia Lai), Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh đánh giá, năm 2026 Việt Nam thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh môi trường kinh tế quốc tế biến động nhanh, phức tạp; xung đột địa chính trị, phân mảnh thương mại và cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt. Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông và gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz khiến giá năng lượng tăng mạnh, tạo ra những cú sốc năng lượng, tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao và sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, dự kiến hoàn thành và vượt 14/15 chỉ tiêu đề ra.

Trước hết, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, thuộc nhóm tăng trưởng cao của khu vực và thế giới. Chính sách tài khóa, tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác được điều hành chủ động, linh hoạt.

An ninh năng lượng, an ninh lương thực tiếp tục được giữ vững; nguồn cung điện và xăng dầu được bảo đảm. Trong bối cảnh thị trường năng lượng đối mặt với nhiều khó khăn, giá xăng dầu trong nước vẫn được duy trì ở mức thấp so với khu vực, trong khi giá điện không tăng. Hoạt động của doanh nghiệp tiếp tục có những tín hiệu tích cực. Trong 9 tháng, có gần 224.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, cao hơn số doanh nghiệp rút lui; cả năm ước có khoảng 1,11 triệu doanh nghiệp đang hoạt động.

Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá cao sức chống chịu và triển vọng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nâng dự báo tăng trưởng lên 8,2%; Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo thêm 0,6 điểm %; Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. Văn phòng Nghiên cứu kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) nâng dự báo tăng trưởng thêm 0,5 điểm %, ở mức cao nhất trong ASEAN+3. Cùng với đó, Brand Finance định giá Thương hiệu quốc gia Việt Nam đạt 462,28 tỷ USD, xếp thứ 32/193 quốc gia.

Về tài chính - ngân sách nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao việc chủ động điều hành chính sách tài khóa theo hướng mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần quan trọng hỗ trợ tăng trưởng.

Theo đó, thu ngân sách nhà nước cả năm ước đạt 3,06 triệu tỷ đồng, tăng 14%, trong bối cảnh đã thực hiện miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 360.000 tỷ đồng. Chi ngân sách nhà nước đạt khoảng 116,4% dự toán, tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.

Cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển

Một kết quả nổi bật khác được Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh là công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật tiếp tục được đẩy mạnh theo tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; cải cách thủ tục hành chính đạt mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay.

Trong hai năm 2025 và 2026, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua nhiều luật, nghị quyết, góp phần tháo gỡ những vướng mắc, bất cập về thể chế, pháp luật. Cùng với đó, cải cách thủ tục hành chính đạt những kết quả rõ nét, cắt giảm 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp, tương đương khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm. Đây là mức cắt giảm lớn nhất từ trước đến nay, vượt yêu cầu tại Kết luận số 18-KL/TW.

Về phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược, cả nước đã hoàn thành 395 km đường bộ cao tốc, thông toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông; đồng thời khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội. Công tác tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài được tập trung triển khai, nâng tổng số dự án được tháo gỡ lên 3.557 dự án, góp phần mở rộng không gian phát triển và khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới. Trong tổng số 2.011 nhiệm vụ được xác định, có 1.932 nhiệm vụ được triển khai bảo đảm tiến độ, đạt tỷ lệ 96,1%.

Theo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2026 của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt Nam xếp thứ 43/139 quốc gia, tăng một bậc. Việt Nam cũng đứng đầu thế giới về tỷ trọng xuất khẩu công nghệ cao và tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa sáng tạo trong tổng giao dịch thương mại hàng hóa.

Về văn hóa xã hội và an sinh xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội ghi nhận nhiều chính sách được triển khai nhằm nâng cao đời sống Nhân dân. Lương cơ sở tăng thêm 8% từ ngày 1/7/2026; phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã tăng từ 25% lên 55%; nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê tiếp tục phát triển mạnh.

Cả nước đã khánh thành đồng loạt 108 trường phổ thông nội trú liên cấp, tiếp tục thực hiện chính sách miễn, giảm học phí; khoảng 97% người dân được khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí. Đặc biệt, Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai quyết liệt.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Hoạt động đối ngoại, nhất là đối ngoại cấp cao, tiếp tục là điểm sáng, đóng góp quan trọng vào việc nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Phân tích những nguyên nhân tạo nên kết quả trên, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh, đó là tầm nhìn chiến lược của Đảng. Trong thời gian ngắn, Đảng đã ban hành đồng bộ nhiều chủ trương, quyết sách lớn, có tính chiến lược, bao quát những nền tảng và động lực phát triển chủ yếu trên các lĩnh vực. Trọng tâm là Kết luận số 18-KL/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam và 11 nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị. Đây là cơ sở, định hướng quan trọng để phát triển đất nước trong giai đoạn mới.