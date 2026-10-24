Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh góp ý hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: An Nhiên

Đánh giá cao sự chủ động, kịp thời của Chính phủ trong xây dựng dự án luật, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng lớn của Đảng; tháo gỡ những rào cản, điểm nghẽn về thể chế, chuyển mạnh tư duy thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, hiệu quả, công nghệ cao và giá trị gia tăng lớn, góp phần nâng cao tính tự chủ chiến lược của nền kinh tế.

Góp ý về quy định tại Điều 17a (bổ sung cơ chế cho phép HĐND cấp tỉnh sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ chi phí đào tạo lao động cho doanh nghiệp tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước), Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: việc đẩy mạnh phân cấp theo hướng địa phương quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm là phù hợp, góp phần phát huy tính chủ động trong thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực. Tuy nhiên, việc hỗ trợ đào tạo ngoài địa bàn, đặc biệt tại nước ngoài, có thể phát sinh khó khăn trong kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo, quyết toán kinh phí; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ người lao động sau đào tạo không trở về địa phương làm việc. Nếu thiếu cơ chế quản lý chặt chẽ, chính sách cũng có thể dẫn đến cạnh tranh thiếu bình đẳng giữa các địa phương có điều kiện ngân sách khác nhau.

Từ thực tế đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị nghiên cứu bổ sung điều kiện bắt buộc đối với người lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, theo hướng phải cam kết làm việc cho doanh nghiệp tại địa phương trong một thời gian nhất định sau đào tạo. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm của HĐND cấp tỉnh trong việc công khai danh sách doanh nghiệp được hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ trên cổng thông tin điện tử của địa phương và hệ thống thông tin về đầu tư theo quy định, qua đó tăng cường giám sát, bảo đảm sử dụng ngân sách đúng mục đích, hiệu quả.

Các đại biểu Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia thảo luận tổ. Ảnh: An Nhiên

Đối với Điều 49a về định hướng thu hút đầu tư theo địa bàn, Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá việc phân chia thành các nhóm địa bàn gồm vùng động lực, cực tăng trưởng; vùng lân cận, vệ tinh và các địa bàn còn lại là cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng tập trung đầu tư quá mức tại một số đô thị, địa bàn có lợi thế, đồng thời tạo điều kiện khai thác tiềm năng và thúc đẩy phát triển đồng đều hơn giữa các vùng.

Tuy nhiên, các thuật ngữ “vùng động lực”, “cực tăng trưởng”, “vùng vệ tinh” còn mang tính định tính, có thể dẫn đến cách hiểu và áp dụng khác nhau. Vì vậy, cơ quan soạn thảo cần làm rõ nội hàm, tiêu chí xác định các nhóm địa bàn; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ với pháp luật về quy hoạch, Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng có liên quan. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các địa phương xây dựng định hướng thu hút đầu tư phù hợp, tăng cường liên kết vùng, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực đầu tư.