Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh và Phó Chủ tịch Hạ viện Morocco Mohamed Ouzzine cùng các đại biểu hai nước. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác với Maroc; bày tỏ vui mừng trước sự tin cậy, gắn bó giữa hai nước không ngừng được củng cố thông qua các trao đổi, tiếp xúc cấp cao, gần đây nhất là cuộc gặp giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Maroc Fatima Ezzahra El Mansouri nhân dịp dự Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và chuyến thăm chính thức Maroc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (tháng 7/2025).

Phó Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mời Quốc vương Mohammed VI, Thủ tướng Fatima El Mansouri, Chủ tịch Hạ viện Ahmed Touizi, Chủ tịch Thượng viện Mohamed Ould Errachid sớm thăm Việt Nam; bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm của các Lãnh đạo cấp cao Maroc sẽ góp phần quan trọng củng cố quan hệ chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo động lực mới cho hợp tác hai nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước kết nối, tiếp cận thị trường và mở rộng đầu tư trên cơ sở tận dụng hiệu quả lợi thế từ các hiệp định về bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần đã được ký kết.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Maroc tạo điều kiện cho các tập đoàn sản xuất xe điện, khai khoáng, viễn thông của Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Maroc; khẳng định Việt Nam sẵn sàng đón các đoàn doanh nghiệp Maroc sang khảo sát thị trường, tìm kiếm đối tác.

Phó Chủ tịch thứ tư Hạ viện Maroc Mohammed Ouzzine khẳng định luôn trân trọng tình hữu nghị anh em giữa hai nước; cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Việt Nam dành cho Maroc trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do.

Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc cho biết người dân Maroc luôn dành tình cảm hết sức đặc biệt cho nhân dân Việt Nam và đề nghị hai bên tăng cường kết nối, giao lưu nhân dân.

Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội ấn tượng của Việt Nam và mong muốn được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giảm nghèo.

Nhất trí với các đề xuất hợp tác của Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc bày tỏ mong muốn tiếp tục nâng tầm, làm sâu sắc quan hệ hợp tác giữa hai nước; phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế, khu vực. Phó Chủ tịch Hạ viện Maroc trân trọng chuyển lời mời và mong được đón các Lãnh đạo cấp cao của Việt Nam sang thăm Maroc thời gian tới.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh trao quà lưu niệm tặng Phó Chủ tịch Hạ viện Morocco Mohamed Ouzzine. (Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân)

Hai bên nhất trí phát huy vai trò của cơ quan lập pháp trong thúc đẩy triển khai hiệu quả các kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức Maroc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tháng 7/2025 và các thỏa thuận hợp tác đã ký kết, trong đó có Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Maroc.

Chia sẻ nhận định về tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác ứng phó với các thách thức chung, nhất là các thách thức xuyên biên giới; tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương khác, trong đó có AIPA; phát huy vai trò cầu nối giữa Maroc với ASEAN, giữa Việt Nam với Liên minh châu Phi (AU) và Liên đoàn Ả-rập (LAS).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị Maroc ủng hộ lập trường của ASEAN về vấn đề Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).