Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Bỉm Sơn

Các ông: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã cùng về dự và chung vui với bà con nhân dân.

Sáng 9/11, ông Nguyễn Doãn Anh, Phó Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn. Ảnh: Nguyễn Chung.

Ông Cao Xuân Thạo (thứ 2, từ trái qua), Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập một phần diện tích của tổ dân phố số 2, 3 và 5 cũ với 773 hộ dân, được tổ chức thành 16 tổ tự quản, 5 tổ chức đoàn thể và 1 tổ an ninh trật tự.

Những năm qua, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố luôn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực thi đua lao động, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, tiến bộ.

Cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố luôn đi đầu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết, giữ vững thuần phong mỹ tục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Các đại biểu là lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thanh Hóa cùng tham dự Ngày hội.

Đặc biệt, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm vì lợi ích chung, cán bộ và nhân dân trong tổ dân phố đã tích cực đóng góp kinh phí, hiến đất, chung tay xây dựng các công trình dân sinh như xây dựng công viên cây xanh, lát 450m vỉa hè đường Trần Phú, sửa chữa nhà văn hóa… với tổng kinh phí gần 1,3 tỷ đồng theo hình thức xã hội hóa.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo tặng quà và trao biển hỗ trợ tiền làm nhà cho hộ nghèo tại sự kiện.

Nhờ sự đồng thuận của nhân dân, 100% hộ dân trong tổ dân phố đã ký cam kết thực hiện mô hình "ba không"; người dân cung cấp 35 nguồn tin phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự; hòa giải thành công 10 vụ mâu thuẫn ngay từ cơ sở… Các mô hình như "camera với an ninh, trật tự", "chung tay tái hòa nhập cộng đồng", "phường Bỉm Sơn 5 không trong công tác quản lý nhà nước về người nước ngoài"… tiếp tục phát huy hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh phát biểu chung vui với bà con nhân dân tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm ở khu dân cư đã trở thành nét đẹp truyền thống đưa công tác Mặt trận về với cộng đồng dân cư. Năm 2026 này, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 nhằm tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc, khẳng định đoàn kết là một giá trị văn hóa cốt lõi cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa nói chung, tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn nói riêng. Bỉm Sơn là một vùng đất địa đầu của tỉnh Thanh Hóa và khu vực Bắc Trung bộ. Nơi đây nằm trong vùng đất phát tích của vương triều Nguyễn, con em của Bỉm Sơn đã có nhiều đóng góp cho việc tạo dựng đất nước xưa và nay.

Ông Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng bà Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh trao quà cho các hộ chính sách của tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, yêu cầu tiến độ và chất lượng ngày càng cao. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh mong muốn, các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng toàn thể bà con tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa.

Mỗi cá nhân, mỗi gia đình nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, quyết tâm phấn đấu xây dựng tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn cũng như tất cả các khu dân cư của phường ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy dân chủ, gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đồng thời thực hiện đồng bộ các chính sách chăm lo người có công, an sinh xã hội, bảo trợ và trợ giúp xã hội, hậu phương quân đội...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa trao tặng 20 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo tại tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cùng đoàn công tác đã tặng quà cho bà con tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn; tặng 20 phần quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo. Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và phường Bỉm Sơn tặng quà cho khu dân cư và các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của phường Đông Sơn.