Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh: Chung sức vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cùng dự có ông Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và phường Bỉm Sơn.

Tổ dân phố số 1 nằm ở khu vực trung tâm phường Bỉm Sơn, có diện tích 26,73ha với 773 hộ dân. Thời gian qua, cán bộ và Nhân dân trong tổ dân phố đã tích cực phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Nổi bật tại địa phương là tinh thần đồng thuận, tự nguyện đóng góp sức người, sức của xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng. Từ nguồn xã hội hóa gần 1,3 tỷ đồng, người dân đã chung tay làm đường Lê Chân, xây dựng công viên cây xanh, lát vỉa hè đường Trần Phú và sửa chữa nhà văn hóa. Năm 2026, có 98,75% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; Chi bộ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liên tục (2021-2025).

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân phường Bỉm Sơn trong thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cán bộ và nhân dân Tổ dân phố số 1, phường Bỉm Sơn dự ngày hội (Ảnh: MH).

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là nét đẹp truyền thống, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Việc gắn ngày hội với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đề nghị địa phương tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp bằng những nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, ông Nguyễn Doãn Anh lưu ý cần huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng, đô thị, gắn phát triển kinh tế với nâng cao đời sống Nhân dân.

Cùng với đó, địa phương cần thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân. Đội ngũ cán bộ cơ sở phải gần dân, sát dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị địa phương quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo gia đình chính sách, người có công và các đối tượng khó khăn; phát huy tinh thần tương trợ trong cộng đồng, xây dựng khu dân cư ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.