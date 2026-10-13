Phó Chủ tịch Quốc hội: Khẩn trương hoàn thiện các dự án luật trình Quốc hội

Chiều 13/10, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: Media Quốc hội

Chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Kỳ họp

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ nhiệm VPQH Phạm Đình Toản cho biết, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội dự kiến xem xét 57 nội dung, nhóm nội dung. Tính đến ngày 3/10/2026, VPQH đã tiếp nhận 169/202 tài liệu phục vụ Kỳ họp.

Từ ngày 30/9/2026, VPQH đã phân công 29 nhiệm vụ trọng tâm cho 9 vụ, đơn vị trực thuộc, triển khai theo 3 giai đoạn trước, trong và sau Kỳ họp. Đến nay, 15/18 nhiệm vụ trước Kỳ họp đã hoàn thành; các nhiệm vụ còn lại đang được tích cực triển khai, bảo đảm tiến độ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Media Quốc hội

Về chuẩn bị chương trình, VPQH đã tham mưu Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập Kỳ họp, tổng hợp ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội và hoàn thiện báo cáo tiếp thu, giải trình dự kiến chương trình để trình Quốc hội xem xét tại phiên họp trù bị.

Công tác thông tin, tuyên truyền cũng đang được triển khai. VPQH đã ban hành Đề án công tác thông tin báo chí, dự kiến tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp vào chiều 16/10, đồng thời chuẩn bị các hoạt động triển lãm và cung cấp thông tin phục vụ ĐBQH.

Các điều kiện kỹ thuật, hậu cần, an ninh và y tế cơ bản sẵn sàng phục vụ phiên họp toàn thể và 19 tổ thảo luận. Hệ thống biểu quyết điện tử, âm thanh, phòng cháy, chữa cháy và công tác trang trí đã được kiểm tra, vận hành thử nghiệm. Các phương án bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn thực phẩm cũng đang được hoàn thiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền và các điều kiện hậu cần, kỹ thuật, an ninh, trật tự phục vụ Kỳ họp. VPQH kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện, gửi đầy đủ hồ sơ, tài liệu; các cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan trình để rà soát, hoàn thiện các dự án luật dự kiến được Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2.

Không để tồn đọng việc tiếp thu, chỉnh lý các dự án luật

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến ghi nhận, biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, chủ động, trách nhiệm của Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan của Đảng và Quốc hội trong công tác chuẩn bị. Đến nay, cơ bản các nội dung công việc đã được triển khai chu đáo, đạt tiến độ đề ra.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản. Ảnh: Media Quốc hội

Nhắc lại tinh thần tại Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội ngày 29/9, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, với tinh thần khẩn trương nhất, nhanh nhất, thể chế hóa các chủ trương lớn của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng thành văn bản quy phạm pháp luật với chất lượng cao nhất, đưa chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển KT-XH ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Trên tinh thần đó, ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị tập trung triển khai đồng bộ nhiệm vụ; tiếp tục thẩm tra, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết; tổng hợp đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri; bảo đảm cơ sở vật chất, hậu cần, an ninh, trật tự và công tác thông tin, tuyên truyền.

Đại biểu tham gia cuộc họp. Ảnh: Media Quốc hội

Nhấn mạnh khối lượng dự án luật trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp rất lớn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu các cơ quan khẩn trương tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật ngay sau khi có ý kiến của ĐBQH, không để tồn đọng. Trong thời gian Quốc hội họp, UBVQH sẽ tổ chức các phiên họp xen kẽ để cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý từng dự án luật, không chờ đến thời gian nghỉ giữa hai đợt của Kỳ họp.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo đề cao trách nhiệm đối với từng dự án luật. Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện chỉnh lý kỹ thuật trước và sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua, bảo đảm việc tiếp thu ý kiến khách quan, toàn diện.