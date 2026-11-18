Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 8, sáng 18/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, trước khi trình Quốc hội xem xét, thông qua tại đợt 2 của Kỳ họp thứ 2.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày báo cáo tại phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Tại phiên thảo luận, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Luật, trong đó nêu rõ 5 nội dung đã được Chính phủ dự kiến tiếp thu, chỉnh lý.

Tiếp đó, trình bày Báo cáo tóm tắt ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhấn mạnh, Thường trực Ủy ban cơ bản tán thành với các nội dung Chính phủ dự kiến tiếp thu, chỉnh lý. Dự thảo Luật cơ bản bảo đảm chất lượng, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Về bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy và phát huy hiệu quả phương thức quản lý theo hướng "hậu kiểm" trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết, một số đại biểu băn khoăn nguy cơ cháy, nổ tại nhà cao tầng, chung cư, chung cư mini, trung tâm thương mại, cơ sở hóa chất nếu thiếu cơ chế "hậu kiểm" hiệu quả.

Chính phủ đã tiếp thu, chỉnh lý tại Điều 18 quy định chủ đầu tư, chủ sở hữu tự nghiệm thu đúng thiết kế và chịu trách nhiệm pháp lý; bổ sung thẩm quyền kiểm tra từ khi thi công và trong quá trình hoạt động.

Thường trực Ủy ban thống nhất phương án chỉnh lý và đề nghị Chính phủ hướng dẫn thi hành, kiểm tra theo mức độ nguy cơ cháy, nổ; khuyến khích đào tạo nhân lực hỗ trợ tự nghiệm thu; đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu liên ngành và hoàn thiện chế tài xử phạt răn đe cao nhưng không phát sinh chi phí tuân thủ không cần thiết.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao và cơ bản tán thành với Báo cáo của Chính phủ đã tổng hợp, trả lời và giải trình, tiếp thu các ý kiến phát biểu tại tổ và hội trường về dự án Luật.

Góp ý về việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm trong phòng cháy, chữa cháy, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhận định, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy từ ngày 1/7/2026 là bước cải cách rất mạnh mẽ, được doanh nghiệp đồng tình, nhưng cũng phải bảo đảm "hậu kiểm không phát sinh hậu quả".

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, điểm chung của nhiều vụ cháy thời gian qua là do công trình được xây dựng, cải tạo, cơi nới hoặc sử dụng sai so với thiết kế, thiếu lối thoát nạn. Sai phạm phát sinh sau khâu thẩm định thiết kế chính là khâu hậu kiểm phải bao quát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao định hướng cắt giảm triệt để, không tái lập giấy phép con, nhưng cho rằng hậu kiểm phải phân tầng rủi ro.

"Đề nghị luật giao Chính phủ quy định danh mục công trình có nguy cơ cháy nổ cao như: chung cư cao tầng, nơi tập trung đông người, kho hóa chất và quy định thời hạn tối đa mà cơ quan quản lý bắt buộc phải kiểm tra kể từ khi chủ đầu tư khai báo đưa công trình vào sử dụng. Đây là nghĩa vụ của Nhà nước, không phải là thủ tục của doanh nghiệp nên không làm phát sinh thủ tục hành chính mới", Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Bên cạnh đó, đề nghị bổ sung yêu cầu công khai kết quả nghiệm thu trên cơ sở dữ liệu phòng cháy, chữa cháy để người mua, người thuê được tra cứu; quy định rõ trách nhiệm bồi thường của chủ đầu tư, tiêu chuẩn, năng lực và trách nhiệm cá nhân của tổ chức tư vấn nghiệm thu và giám sát.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi theo trình tự rút gọn, có hiệu lực cùng thời điểm với Luật, không để khoảng trống pháp lý về chế tài xử phạt...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu kết luận phiên họp. (Ảnh: Media Quốc hội).

Phát biểu giải trình, làm rõ, tiếp thu ý kiến các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau đó, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã báo cáo rõ hơn về vấn đề chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm mà Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh quan tâm.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng cho biết, việc bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy mang tính cải cách hành chính rất mạnh mẽ. Vấn đề này đã được thực hiện xuyên suốt từ ngày 1/7/2026 đến nay (theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP) và trong thực tiễn cũng đang phát huy hiệu quả, đem lại thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

"Vấn đề là các quy định dưới luật như thế nào để đảm bảo tính thống nhất và kịp thời. Bộ Công an sẽ tham mưu sửa đổi các nghị định liên quan, có hiệu lực cùng với thời điểm Luật có hiệu lực, đảm bảo thống nhất", Thượng tướng Lê Quốc Hùng, nhấn mạnh.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với nội dung giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật.

Trên cơ sở phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất dự án Luật này đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, biểu quyết thông qua. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thành việc tiếp thu các ý kiến, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật để gửi văn bản sớm cho các đại biểu Quốc hội nghiên cứu theo quy định.