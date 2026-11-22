Cùng dự có đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cơ quan của Quốc hội cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng quà cho xã Thạch Lạc. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời nhấn mạnh Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI vừa bế mạc trước đó một ngày đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, thông qua 38 luật và 18 nghị quyết. Đáng chú ý, Quốc hội đã thông qua các quyết sách nhân văn sâu sắc như xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam là 24/11 và bổ sung ngày 27/7 hằng năm là Ngày Tổ quốc tri ân (nghỉ theo quy định).

Đánh giá cao bề dày lịch sử của vùng đất Thạch Lạc – nơi lưu giữ di chỉ khảo cổ có giá trị quốc gia với dấu tích cư dân cổ hàng nghìn năm, cùng truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa dân ca ví, giặm của người dân Hà Tĩnh, Phó Chủ tịch Quốc hội biểu dương những nỗ lực của thôn Cao Thắng trong việc giữ gìn đoàn kết, chỉnh trang đường làng ngõ xóm và xây dựng đời sống văn hóa.

Bà nhấn mạnh, sức mạnh đại đoàn kết bắt nguồn từ những điều bình dị như gia đình hòa thuận, xóm làng yên vui và tinh thần sẻ chia. Thời gian tới, chính quyền và nhân dân địa phương cần tiếp tục vun đắp khối đoàn kết, chăm lo tốt hơn đời sống người có công và người yếu thế, đồng thời biến các giá trị văn hóa thành động lực phát triển kinh tế nông thôn mới bền vững. Địa phương cần tiếp tục gần dân, sát dân, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng bức tranh "Bác Hồ bắt nhịp bài ca Kết đoàn" cho thôn Cao Thắng, trao quà lưu niệm cho xã Thạch Lạc. Đoàn công tác cũng đã trao 70 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo cùng 50 xe đạp và 50 suất quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.