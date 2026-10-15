Phó Chủ tịch Quốc hội dự lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến (thứ 3, trái sang) cùng các đồng chí lãnh đạo dành phút mặc niệm bên phần mộ 93 hài cốt liệt sỹ được an táng, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức trọng thể Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sỹ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến cùng đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 2; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cùng các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và đông đảo người dân.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang cùng các đại biểu đã dâng hương, đặt vòng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, lễ truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sỹ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, đặc biệt tại mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, hơn 4.000 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, kiên cường bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.

Đợt tìm kiếm, quy tập vừa qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 93 hài cốt liệt sỹ tại các xã Thanh Thủy, Minh Tân và phường Bình Thuận. Trong đó, 18 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ, 75 hài cốt trong 6 ngôi mộ tập thể.

Sau nhiều thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, các liệt sỹ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên. Dù nhiều liệt sỹ vẫn chưa xác định được đầy đủ danh tính, sự hy sinh cao cả của các anh sẽ mãi được Tổ quốc và các thế hệ hôm nay, mai sau khắc ghi.

Địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các lực lượng đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; chăm lo tốt hơn đời sống người có công và thân nhân liệt sỹ, quyết tâm đưa những người con ưu tú còn nằm lại nơi chiến trường trở về với gia đình, đồng đội và đất mẹ.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ. Trong âm hưởng trầm hùng của nhạc lễ, nghi thức di quan được cử hành trang nghiêm. Từng linh cữu phủ Quốc kỳ được các lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ đưa đến khu an táng trong tiếng nhạc "Hồn tử sỹ" và sự tiễn biệt của các đại biểu, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ cùng đông đảo người dân.

Tại khu mộ, nghi thức hạ huyệt, an táng được thực hiện theo nghi lễ quân đội. Các linh cữu lần lượt được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ, bên những đồng đội đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên.

Sau nghi thức an táng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và nhân dân lần lượt dâng hương, thả hoa tiễn biệt, phủ những nắm đất đầu tiên lên các phần mộ. Những nén hương thơm, cánh hoa trắng trên từng phần mộ là sự gửi gắm lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người con ưu tú đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lễ viếng, truy điệu và an táng 93 hài cốt liệt sỹ khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động. Sự trở về của các anh không chỉ làm vơi đi nỗi mong chờ của thân nhân, đồng đội mà còn tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và tỉnh Tuyên Quang trong hành trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ; góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn," "Đền ơn đáp nghĩa," để không một người con hy sinh vì Tổ quốc bị lãng quên./.