Phó Chủ tịch Quốc hội dự kỷ niệm 60 năm truyền thống Trường Đại học Điện lực

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể nhà trường.

Sáng 14/11, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống (1966–2026). Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng và Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn dự, chúc mừng nhà trường.

Đào tạo nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ

Trường Đại học Điện lực kế thừa truyền thống đào tạo kỹ thuật từ Trường Kỹ nghệ Thực hành, thành lập năm 1898. Đầu năm 1966, Bộ Công nghiệp nặng quyết định tách Trường Trung Cao Cơ điện thành Trường Trung học Kỹ thuật Điện và Trường Trung học Cơ khí. Trong đó, Trường Trung học Kỹ thuật Điện, tiền thân của Trường Đại học Điện lực ngày nay, được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành điện.

Đại biểu dự chương trình.

Trải qua nhiều lần đổi tên, chia tách và phát triển, ngày 19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 111/2006/QĐ-TTg thành lập Trường Đại học Điện lực trên cơ sở Trường Cao đẳng Điện lực, mở ra giai đoạn phát triển mới trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Hiện nay, Trường Đại học Điện lực là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Công Thương, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ ngành năng lượng. Trường đào tạo ở ba trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ, với các lĩnh vực gắn với kỹ thuật điện, năng lượng, công nghệ và kinh tế.

Cùng với đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ và đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng hợp tác với doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục và đối tác trong nước, quốc tế. Năm 2026, trường tuyển sinh 38 ngành đào tạo đại học chính quy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên chúc mừng nhà trường 60 năm truyền thống.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chúc mừng nhà trường.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, nhấn mạnh yêu cầu chuyển dịch năng lượng và làm chủ công nghệ đặt ra đòi hỏi mới đối với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển của nhà trường.

Thời gian tới, trường hướng tới trở thành trung tâm chuyên sâu, trọng điểm, có uy tín về đào tạo nhân lực trình độ cao, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ ngành năng lượng nói chung, ngành điện nói riêng. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, kỹ thuật của đất nước.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đọc diễn văn lễ kỷ niệm.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, nhà trường tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, gắn chương trình với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp; chú trọng đào tạo sau đại học, phát triển đội ngũ chuyên gia. Người học được định hướng phát triển đồng thời kiến thức chuyên môn, năng lực số, khả năng sáng tạo và đạo đức nghề nghiệp.

Trong nghiên cứu khoa học, trường ưu tiên xây dựng các nhóm nghiên cứu, phòng thí nghiệm chuyên sâu, lựa chọn những vấn đề thiết thực của ngành năng lượng để nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao công nghệ. Hợp tác với doanh nghiệp, đối tác quốc tế được xác định là một trong những giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ.

Cùng với đó, đổi mới quản trị và chuyển đổi số phải gắn trực tiếp với nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường dân chủ, kỷ cương, minh bạch, tạo điều kiện để đội ngũ phát huy năng lực, đóng góp cho sự phát triển chung.

Năm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận những đóng góp của các thế hệ thầy và trò Trường Đại học Điện lực trong 60 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ ngành Công Thương và đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu.

Từ một cơ sở đào tạo trung học chuyên ngành với điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế, nhà trường từng bước phát triển về quy mô, đội ngũ và chất lượng đào tạo. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hiện trường có gần 27.000 sinh viên, học viên theo học 55 ngành đào tạo từ đại học đến tiến sĩ và hơn 800 cán bộ, giảng viên.

Những năm gần đây, trường đẩy mạnh đổi mới quản lý, đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm; tăng cường thực hành, trải nghiệm tại doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học. Những chuyển biến này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định vị thế của nhà trường.

Nhấn mạnh vai trò của giáo dục đại học trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trường Đại học Điện lực tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, an ninh năng lượng và phát triển giáo dục, đào tạo. Nhà trường cần xây dựng chương trình hành động phù hợp, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, giữ vững đoàn kết và kỷ cương.

Thứ hai, đổi mới mạnh mẽ nội dung, chương trình và phương thức đào tạo, lấy chất lượng và năng lực thực tiễn của người học làm trọng tâm. Trường cần phát huy thế mạnh về điện, năng lượng, kỹ thuật và công nghệ; tăng cường đào tạo thực hành, ngoại ngữ, năng lực số, chú trọng các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, điện hạt nhân, hệ thống điện thông minh, lưu trữ năng lượng, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo.

Thứ ba, hoàn thiện mô hình quản trị đại học hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp; thực hiện tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình và kiểm định chất lượng. Đồng thời, chú trọng thu hút, trọng dụng giảng viên, nhà khoa học, chuyên gia giỏi; hiện đại hóa cơ sở vật chất, tạo môi trường học thuật thuận lợi.

Thứ tư, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ. Nhà trường cần xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, đầu tư có trọng tâm cho phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành; ưu tiên giải quyết những vấn đề về an ninh năng lượng, chuyển dịch năng lượng và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Kết quả nghiên cứu cần được thúc đẩy ứng dụng, thương mại hóa, phục vụ sản xuất và đời sống.

Thứ năm, tăng cường liên kết với doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu và các trường đại học uy tín trong, ngoài nước. Việc hợp tác cần gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên, đồng thời nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho PGS,TS Đinh Văn Châu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân nhà trường.

Bên cạnh các nhiệm vụ chuyên môn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhà trường xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, quan tâm giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng, đạo đức và lối sống cho sinh viên. Qua đó, giúp người học phát triển toàn diện, có chuyên môn, kỹ thuật vững vàng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho đất nước.

Với truyền thống 60 năm xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tin tưởng Trường Đại học Điện lực sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong lĩnh vực năng lượng, từng bước trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành Công Thương và đất nước.