Ngày 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”.

Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh khẳng định, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng và Nhà nước xác định nhất quán là quốc sách hàng đầu.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đặc biệt là Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đặt ra yêu cầu mới rất cao; đây không chỉ là yêu cầu đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026; các văn bản quy định chi tiết đã và đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội thảo sáng 27/11. (Ảnh: Media Quốc hội)

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, hoàn thiện thể chế là điều kiện quan trọng, nhưng đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phải được đo bằng kết quả thực tế: chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên; cơ hội học tập, phát triển toàn diện được mở rộng cho mọi người; nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng; nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục, các địa phương và đội ngũ nhà giáo trong triển khai các chính sách mới, song Phó Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, việc ban hành một số văn bản quy định chi tiết còn chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên và mất cân đối về cơ cấu, phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn vẫn chưa được khắc phục.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn; những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ ở khâu nào, bằng cơ chế, giải pháp gì và thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nào. Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo.

Để làm rõ những vấn đề trên, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận năm vấn đề trọng tâm:

Về hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đại biểu đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật, những vấn đề cần hướng dẫn thống nhất và những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện. Rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự, bảo đảm những quyền hạn được giao có thể thực hiện được trên thực tế.

Làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với bảo đảm các điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình, vừa bảo đảm quản lý thống nhất, vừa phát huy tính chủ động của địa phương và quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục; đề xuất giải pháp đổi mới quản trị dựa trên dữ liệu và kết quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả thực chất.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc và chỉ đạo tại hội thảo. (Ảnh: Media Quốc hội)

Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và bảo đảm công bằng trong giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, công bằng trong giáo dục cần được bảo đảm bằng cơ hội học tập có chất lượng, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Vì vậy, các đại biểu làm rõ các cơ chế, chính sách và giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền. Khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn.

Nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học cần được hỗ trợ để thực hiện yêu cầu chung. Coi trọng giáo dục đạo đức, trách nhiệm công dân và sự phát triển thể chất, tinh thần của học sinh. Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, cần làm rõ cơ chế bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và các điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngay từ khi chuẩn bị đầu tư.

Bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ

Về cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả đầu tư, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề đặt ra không chỉ là tăng đầu tư mà còn là đầu tư vào đâu, phân bổ như thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất.

Các đại biểu cần tập trung thảo luận về cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục; bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở những địa bàn còn khó khăn. Đồng thời, làm rõ cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm, cơ sở thực hành và giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực.

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Media Quốc hội)

Đối với giáo dục ngoài công lập, đề xuất cơ chế, chính sách để khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người học, gắn với chất lượng giáo dục, trách nhiệm xã hội và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, nêu rõ mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội thảo tập trung đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động; đề xuất giải pháp bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn.

Cùng với đó, làm rõ những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên; đề xuất giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của nhà giáo và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới.

Về gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt, Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đào tạo nhân lực không chỉ phải đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới những ngành, lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.

Đại biểu dự hội thảo cần làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành. Với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp; bảo đảm chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông để người học tự nguyện lựa chọn, tiếp tục học tập suốt đời. Tự chủ đại học cần đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.

"Hội thảo không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng hơn là nhận diện đúng những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi. Vì vậy, tôi đề nghị các đại biểu tập trung đi thẳng vào vấn đề, làm rõ nguyên nhân, xác định thẩm quyền, trách nhiệm, nguồn lực và điều kiện thực hiện; những vấn đề còn có ý kiến khác nhau cần được trao đổi thẳng thắn, khoa học và xây dựng", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh yêu cầu.

Theo chương trình Hội thảo, sau phát biểu khai mạc của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh là phần trình bày tham luận về các chủ đề: Quan điểm của Đảng về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn; Kịp thời thể chế chính sách về giáo dục góp phần đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới; Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá học sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018: Từ đồng bộ thiết kế đến năng lực thực thi và trách nhiệm giải trình; Thực hiện chính sách bán trú và cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội: thực trạng, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị; Phát triển mô hình trung học nghề: Những vấn đề đặt ra từ thực tiễn tỉnh Thanh Hóa.