Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh khóa XVI dự hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Ninh.

Hoạt động được tổ chức theo hình thức trực tiếp với sự tham dự của cử tri 3 phường Bắc Giang, Tân Tiến, Đa Mai và kết nối trực tuyến tới 96 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh Trần Văn Tuấn đã thông tin tới cử tri những kết quả nổi bật của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; kết quả xem xét, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 2. Cử tri các địa phương, sở, ngành và tổ chức đoàn thể đã phát biểu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cùng các bộ, ngành Trung ương tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Nội dung kiến nghị tập trung vào việc hoàn thiện chính sách đối với đội ngũ cán bộ cơ sở và người hoạt động không chuyên trách; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và hạ tầng chuyển đổi số; tháo gỡ những khó khăn trong lĩnh vực đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm và phát triển sinh kế bền vững cho người dân tại các khu vực có dự án thu hồi đất. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước và phục vụ người dân, doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đã tiếp thu, giải trình và làm rõ các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương; đồng thời cho biết, hội nghị đã ghi nhận 12 lượt ý kiến với khoảng 40 nội dung kiến nghị trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. UBND thành phố sẽ tổng hợp đầy đủ, giao các sở, ngành nghiên cứu, trả lời bằng văn bản theo đúng quy định; tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Bắc Ninh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri; nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn, tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo động lực cho phát triển. Quốc hội đã xem xét, quyết định trên cơ sở bảo đảm đầy đủ căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn. Đồng chí cũng thông tin về việc đổi mới điều hành kỳ họp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền tảng Quốc hội số để hỗ trợ đại biểu nghiên cứu tài liệu và phục vụ công tác tổng hợp...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Bắc Ninh.

Đối với các ý kiến của cử tri, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, đồng chí Đỗ Văn Chiến khẳng định Đoàn tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời giám sát quá trình thực hiện và báo cáo kết quả với cử tri.