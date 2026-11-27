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Đưa chính sách từ nghị trường tới lớp học

Sáng 27/11, phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo", Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, giáo dục và đào tạo luôn được Đảng, Nhà nước xác định là quốc sách hàng đầu. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đặt ra yêu cầu đột phá phát triển lĩnh vực này, không chỉ đối với ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, để thể chế hóa Nghị quyết 71, trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026. Các văn bản quy định chi tiết cũng đang được khẩn trương xây dựng, ban hành nhằm từng bước hoàn thiện khung pháp lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoàn thiện thể chế mới là điều kiện quan trọng, còn kết quả thực tế mới là thước đo của đột phá giáo dục. Đánh giá gần một năm triển khai, bà Nguyễn Thị Thanh ghi nhận những kết quả bước đầu tích cực với nhiều mô hình hay, cách làm chủ động, sáng tạo. Dù vậy, một số văn bản quy định chi tiết vẫn ban hành chậm, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo. Tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối về cơ cấu và phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn cũng chưa được khắc phục.

"Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến", Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Đầu tư giáo dục phải gắn với hiệu quả sử dụng nguồn lực

Từ yêu cầu đưa chính sách vào thực tiễn, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá khách quan việc triển khai các luật, nghị quyết mới; phân định rõ những vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật với những vấn đề thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Việc phân cấp, phân quyền cần gắn với bảo đảm nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình, vừa phát huy tính chủ động của địa phương, vừa bảo đảm quyền tự chủ thực chất của cơ sở giáo dục. Cùng với đó, quản trị giáo dục cần dựa trên dữ liệu và kết quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn, minh bạch và hiệu quả thực chất.

Về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm công bằng thông qua cơ hội học tập có chất lượng, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cần làm rõ giải pháp thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Đặc biệt, khi đổi mới chương trình, kiểm tra, đánh giá và triển khai chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, cần tính đến khả năng đáp ứng của từng địa bàn. Những nơi còn thiếu giáo viên, thiết bị dạy học cần được hỗ trợ để thực hiện yêu cầu chung.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới đất liền, cần làm rõ cơ chế bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh.

Một nội dung quan trọng khác được Phó Chủ tịch Quốc hội đề cập là cơ chế tài chính và hiệu quả đầu tư. Theo bà, đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề không chỉ là tăng đầu tư mà còn phải xác định đầu tư vào đâu, phân bổ thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị thảo luận cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mạng, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục.

Việc đầu tư cần bảo đảm cân đối giữa cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là ở địa bàn khó khăn. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm và cơ sở thực hành.

Đối với giáo dục ngoài công lập, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị có chính sách khuyến khích, huy động nguồn lực xã hội, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư và người học, gắn với chất lượng giáo dục, trách nhiệm xã hội và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

Giải quyết bài toán thiếu giáo viên, bảo đảm chế độ đãi ngộ nhà giáo

Đề cập vấn đề phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng đây là điều kiện quan trọng để các chính sách đổi mới phát huy hiệu quả.

"Mọi đột phá của giáo dục đều phải đi qua người thầy; để chính sách thực sự đến được với học trò, trước hết phải đến được với thầy cô", bà nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc về nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng và điều động.

Toàn cảnh Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề "Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo"

Các giải pháp cần hướng tới bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp với quy mô người học, cơ cấu môn học và đặc thù địa bàn. Những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút và đãi ngộ nhà giáo cũng cần được làm rõ, nhất là tại vùng khó khăn và những môn học còn thiếu giáo viên.

Bên cạnh đó, cần quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn của giáo viên và năng lực quản trị của cán bộ quản lý giáo dục.

Gắn đào tạo với nhu cầu nhân lực, tăng trách nhiệm giải trình trong tự chủ đại học

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề cập yêu cầu gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực, xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt. Theo bà, đào tạo không chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới những ngành, lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.

Việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học cần căn cứ vào sứ mạng, năng lực và nhu cầu nhân lực. Nhà nước cần có cơ chế đặt hàng đào tạo, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình và tổ chức thực hành.

Với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm kiến thức phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp, tạo điều kiện để người học tự nguyện lựa chọn.

Đối với giáo dục đại học, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh lưu ý tự chủ phải đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Đồng thời, cần ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.