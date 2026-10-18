Phó Chủ tịch Quốc hội: Cần giảm lãi suất, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thảo luận tại Tổ 13 sáng 18/10 về tình hình KT-XH và NSNN, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đề nghị giảm lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm cải cách thủ tục hành chính thực chất.

Quang cảnh phiên thảo luận tại Tổ 13. Ảnh: Media Quốc hội

Giảm lãi suất, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp

Phân tích các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, HKD tiếp cận nguồn vốn, giảm chi phí đầu vào và chi phí tuân thủ.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, giảm lãi suất không chỉ là vấn đề điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước mà còn đòi hỏi sự vào cuộc, tổ chức thực hiện thực chất của các ngân hàng thương mại. Đây là giải pháp quan trọng giúp giảm áp lực chi phí tài chính, tạo điều kiện để doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu. Ảnh: Media Quốc hội

Lãi vay là khoản chi phí doanh nghiệp vẫn phải thanh toán ngay cả khi hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn, thua lỗ. Vì vậy, nếu lãi suất cho vay được giảm hiệu quả, doanh nghiệp sẽ trực tiếp giảm chi phí tài chính, hạ giá thành sản phẩm, cải thiện biên lợi nhuận và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Ngược lại, lãi suất cao làm gia tăng áp lực trả nợ, hạn chế khả năng duy trì dòng tiền, đầu tư mở rộng sản xuất, thậm chí phát sinh nợ khó đòi. Thực tế này tác động trực tiếp đến HKD và doanh nghiệp nhỏ và vừa, đòi hỏi các giải pháp hỗ trợ không chỉ mang tính trước mắt mà còn có ý nghĩa chiến lược đối với phát triển KT-XH và ổn định kinh tế vĩ mô.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh cũng lưu ý việc giảm chi phí vốn có thể góp phần giải phóng nguồn lực đang ách tắc tại các dự án đầu tư, nhất là dự án bất động sản và hạ tầng công nghiệp. Nhiều dự án chưa tiêu thụ được sản phẩm nhưng doanh nghiệp vẫn phải gánh chi phí lãi vay. Nếu khó khăn về vốn và lãi suất được tháo gỡ hiệu quả, nguồn lực sẽ có điều kiện quay trở lại phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Cải cách thủ tục hành chính phải thực chất

Về cải cách thủ tục hành chính và phát triển doanh nghiệp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm việc cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh mang lại hiệu quả cụ thể cho người dân và doanh nghiệp.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và Gia Lai dự phiên thảo luận tại Tổ 13. Ảnh: Media Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh lưu ý cần tránh tình trạng chạy theo số lượng thủ tục, điều kiện kinh doanh được cắt giảm, trong khi những yêu cầu đã bãi bỏ lại được lồng ghép vào thủ tục khác, khiến gánh nặng tuân thủ không thực sự giảm.

Bên cạnh đó, cần đánh giá thực chất tình hình hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, không chỉ căn cứ vào số lượng đăng ký thành lập mà phải quan tâm đến số doanh nghiệp đang thực sự sản xuất, kinh doanh. Hiệu quả phát triển doanh nghiệp cần được đo bằng năng lực đóng góp cho nền kinh tế và khả năng tạo việc làm, thay vì chỉ chú trọng số lượng đăng ký.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị có giải pháp quản lý phù hợp đối với doanh nghiệp đã đăng ký nhưng không phát sinh hoạt động thực tế; chủ động phòng ngừa việc lợi dụng đăng ký thành lập doanh nghiệp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có mua bán hóa đơn trái phép.

Từ thực tiễn công tác và quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tại địa phương, đồng chí Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiên cứu kỹ những vấn đề đặt ra, gắn xây dựng, hoàn thiện chính sách với tổ chức thực thi, bảo đảm các giải pháp phát triển KT-XH được triển khai thực chất, hiệu quả.