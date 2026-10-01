Phó chủ tịch phường ở TPHCM được bổ nhiệm làm phó Hiệu trưởng

Chiều 1/10, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức trao quyết định bổ nhiệm, điều động 50 cán bộ quản lý giáo dục tại cơ quan sở, các trường THPT, mầm non và hệ giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Tại buổi trao quyết định, ông Phạm Minh Hải, Phó trưởng Phòng Phụ trách quản trị, Văn phòng Thành ủy TPHCM, được điều động giữ chức Phó trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

Ở khối trường THPT, ông Bùi Xuân Hải, Phó hiệu trưởng Trường THPT Tân Thông Hội, được bổ nhiệm làm hiệu trưởng trường này. Ông Thân Văn Kiều, Phó hiệu trưởng Trường THPT Long Thới, được điều động về làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức trao quyết định bổ nhiệm, điều động 50 cán bộ quản lý giáo dục

Một số trường hợp khác được bổ nhiệm phó hiệu trưởng gồm bà Chu Thị Kim Hương, giáo viên Trường THPT Trần Phú, về Trường THPT Phan Văn Hớn; bà Nguyễn Thị Kim Ngân, giáo viên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, làm Phó hiệu trưởng chính ngôi trường này; bà Văn Thị Xuân, giáo viên Trường THPT Lê Lợi, làm Phó hiệu trưởng Trường THPT Lê Lợi.

Ông Phạm Đăng Khoa, Phó chủ tịch UBND phường Nhiêu Lộc, được bổ nhiệm giữ chức Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ. Ông Khoa trước đây là trưởng Phòng Giáo dục quận 3.

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM cũng thực hiện bổ nhiệm lại một số cán bộ quản lý tại các trường THPT, Trường Mầm non 19/5 Thành phố và các cơ sở giáo dục thuộc địa bàn Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Trong đợt này, thời gian giữ chức vụ của bà Hoàng Thị Thanh Vân, Phó hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, và bà Mai Thị Ngọc Nhung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu, được kéo dài đến thời điểm nghỉ hưu.

Đối với hệ giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại 31 cán bộ quản lý tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, đây là đợt bổ nhiệm, điều động cán bộ quản lý giáo dục có quy mô lớn nhất kể từ khi thành phố thực hiện sắp xếp hệ thống trường học.