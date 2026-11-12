Phó Chủ tịch Nvidia, người thứ hai bị gọi tên trong bê bối đời tư của Jensen Huang

Bà Powell (48 tuổi) gia nhập Nvidia từ năm 2008. và hiện là Phó Chủ tịch phụ trách mảng kinh doanh chăm sóc sức khỏe toàn cầu của công ty. Ảnh: X/

Bà Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia, đang thu hút sự chú ý sau khi tờ The New York Times đăng tải thông tin cáo buộc bà có quan hệ ngoài hôn nhân với CEO Jensen Huang.

Ở tuổi 48, Powell là một trong những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn sản xuất chip số một thế giới và đã làm việc tại Nvidia suốt 18 năm. Hiện bà phụ trách hoạt động kinh doanh y tế trên toàn cầu, tập trung vào ứng dụng công nghệ điện toán tăng tốc, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ trực quan hóa trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo tiểu sử chính thức trên trang Nvidia, công việc của Powell bao gồm các lĩnh vực như chẩn đoán hình ảnh y tế, khoa học sự sống, nghiên cứu phát triển thuốc và phân tích dữ liệu y tế.

Quá trình công tác và thăng tiến tại Nvidia

Powell gia nhập Nvidia năm 2008, với nhiệm vụ phát triển các bộ xử lý đồ họa (GPU) của công ty thành nền tảng tăng tốc cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế.

Sau đó, bà phụ trách mảng giáo dục đại học và nghiên cứu, đồng thời đảm nhiệm các chương trình quảng bá chiến lược công nghệ, NVIDIA AI Labs và chương trình Inception hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực AI.

Theo hồ sơ LinkedIn, năm 2016, bà Powell được thăng chức Giám đốc cấp cao phụ trách phát triển kinh doanh AI. Đến năm 2017, bà trở thành Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế, vị trí mà bà đảm nhiệm cho đến nay.

Trước khi gia nhập Nvidia, Powell làm việc tại DOME Imaging Systems, nơi bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò kỹ sư phần cứng năm 1999. Công ty này phát triển các thiết bị hiển thị và hệ thống phục vụ chẩn đoán hình ảnh X-quang.

Năm 2003, bà chuyển sang bộ phận kinh doanh thiết bị y tế của Planar Systems. Ban đầu, Powell tiếp tục làm kỹ sư phần cứng, sau đó chuyển sang lĩnh vực tiếp thị sản phẩm vào năm 2006, tập trung vào các hệ thống màn hình phục vụ chẩn đoán hình ảnh.

Powell tốt nghiệp Đại học Boston và thường xuyên đại diện Nvidia tham dự các hội nghị công nghệ, trong đó có sự kiện GTC thường niên của tập đoàn. Bà từng trình bày về ứng dụng AI trong chăm sóc sức khỏe và nghiên cứu sinh học.

Những cáo buộc về mối quan hệ với Jensen Huang

Tờ The New York Times, dẫn lời 5 người từng làm việc tại Nvidia, đưa tin Powell và Huang có quan hệ tình cảm, vấn đề được cho là từng được bàn luận trong nội bộ công ty. Cả hai đều đang trong quan hệ hôn nhân riêng.

Hai nguồn tin nói với tờ báo rằng họ từng chứng kiến bà Powell và ông Huang có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn ở thành phố San Jose, bang California, trong thời gian diễn ra hội nghị GTC thường niên của Nvidia hồi tháng 3.

Ba người được thông báo về sự việc cho biết một người có mặt tại đó đã dùng điện thoại ghi lại tương tác giữa hai người. Tuy nhiên, tờ New York Times cho biết chưa được xem đoạn video này.

Theo bài báo, nhân viên an ninh của Huang phát hiện việc ghi hình và giữ người thực hiện lại để xác minh. Người này được cho là cũng nhận được đề nghị ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin.

Khi được hỏi về mối quan hệ với bà Powell, ông Huang trả lời phóng viên: “Tôi không nghĩ anh nên trực tiếp nói chuyện với tôi về vấn đề này”, trước khi kết thúc cuộc gọi.

Tranh cãi thứ hai liên quan đến đời tư của CEO Nvidia

Những cáo buộc liên quan đến bà Powell xuất hiện trong bối cảnh đời tư của tỷ phú công nghệ Jensen Huang đang trở thành tâm điểm. Sự nghiệp của ông tại Nvidia cũng đứng trước thách thức lớn, khi hội đồng quản trị Nvidia tiến hành điều tra và có thể đưa ra quyết định phế truất ông.

Ngày 8/11, ông Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ trong một thông điệp gửi nhân viên Nvidia. Ông viết: “Tôi đã không chung thủy với vợ. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi”.

Ông Huang không nêu danh tính người có liên quan. Nhưng trước đó, báo The New York Times và Financial Times từng đề cập đến Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc tại công ty điện toán đám mây Megaspeed có trụ sở ở Singapore.

Hội đồng quản trị Nvidia đã chỉ định hãng luật Wachtell, Lipton, Rosen & Katz giám sát cuộc điều tra độc lập nhằm xác định liệu ông Jensen Huang có trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không.