Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Hàn Thị Thắc, thuộc Chi bộ Xuân Tiến, Đảng bộ xã Quảng Yên.

Tham gia đoàn công tác, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi sức khỏe đảng viên Nguyễn Sinh Hương ở xã Hoằng Thanh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Nguyễn Sinh Hương, thuộc Chi bộ Lê Lợi và Trương Văn Khiết, thuộc Chi bộ Xuân Giang, Đảng bộ xã Hoằng Thanh; Hàn Thị Thắc, thuộc Chi bộ Xuân Tiến, Đảng bộ xã Quảng Yên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Sinh Hương, thuộc Chi bộ Lê Lợi, Đảng bộ xã Hoằng Thanh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo của đảng viên Trương Văn Khiết, thuộc Chi bộ Xuân Giang, Đảng bộ xã Hoằng Thanh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến bền bỉ của các đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên định và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng viên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi sức khỏe đảng viên Hàn Thị Thắc, ở xã Quảng Yên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong tặng quà đảng viên Trương Văn Khiết, ở xã Hoằng Thanh.

Nhấn mạnh ý nghĩa cao quý của việc trao tặng Huy hiệu Đảng, Phó Chủ tịch nước cho rằng, đây là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng và thế hệ cán bộ, đảng viên thể hiện sự tri ân đối với những người đã dành trọn cuộc đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, mong các đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người cộng sản, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng để con cháu và thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi sức khỏe và cuộc sống Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng, ở phường Hàm Rồng.

Đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng tại phường Hàm Rồng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi sức khỏe, đời sống và ghi nhận những đóng góp của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, sự nghiệp giáo dục luôn có vai trò đặc biệt quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước; những nhà giáo tận tụy, tâm huyết, có nhiều cống hiến là những tấm gương đáng trân trọng, góp phần bồi đắp truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và trách nhiệm của các thế hệ đối với tương lai đất nước.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện.