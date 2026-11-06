Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 3 đảng viên lão thành tại Thanh Hóa

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Hàn Thị Thắc, thuộc Chi bộ Xuân Tiến, Đảng bộ xã Quảng Yên (Ảnh: MH).

Các đảng viên được Phó Chủ tịch nước đến thăm, trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng gồm: ông Nguyễn Sinh Hương; ông Trương Văn Khiết và bà Hàn Thị Thắc.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các đảng viên và gia đình. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận phần thưởng cao quý của Đảng; bày tỏ sự tri ân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên định và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng.

Việc trao tặng Huy hiệu Đảng cũng là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng và thế hệ cán bộ, đảng viên thể hiện lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người đã dành trọn cuộc đời phấn đấu vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Đồng thời, mong muốn các đảng viên tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy phẩm chất người cộng sản, là chỗ dựa tinh thần và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ cán bộ, đảng viên trẻ noi theo.

Cũng trong chuyến công tác, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc mừng Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng tại phường Hàm Rồng. Tại đây, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và ghi nhận những đóng góp của nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Nhà giáo Ưu tú Cao Danh Đằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục, đồng thời động viên thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện.