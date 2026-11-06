Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại Thanh Hóa

Theo đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác thăm, trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến các đảng viên lão thành: Nguyễn Sinh Hương (Chi bộ thôn Lê Lợi) và Trương Văn Khiết (Chi bộ thôn Xuân Giang) thuộc Đảng bộ xã Hoằng Thanh; Hàn Thị Thắc (Chi bộ thôn Xuân Tiến) thuộc Đảng bộ xã Quảng Yên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, địa phương chụp ảnh lưu niệm với gia đình đảng viên Hàn Thị Thắc

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chúc mừng các đảng viên vinh dự nhận phần thưởng cao quý của Đảng; bày tỏ sự biết ơn đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đồng chí trong suốt 80 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe đảng viên Hàn Thị Thắc

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên và gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên định và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của các đảng viên tại địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đảng viên Nguyễn Sinh Hương

Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi; phát huy vai trò, uy tín và kinh nghiệm của các đảng viên lão thành trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng lên ngực áo của đảng viên Trương Văn Khiết

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Cao Danh Đằng tại phường Hàm Rồng.

Tại đây, Phó Chủ tịch nước ân cần động viên, thăm hỏi sức khỏe, đời sống và ghi nhận những đóng góp của nhà giáo Cao Danh Đằng đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Nhà giáo ưu tú Cao Danh Đằng

Phó Chủ tịch nước mong muốn, Nhà giáo ưu tú Cao Danh Đằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết, đóng góp ý kiến xây dựng sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ nỗ lực rèn luyện, đạt nhiều thành tích trong học tập và công việc.