Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên ở Thanh Hóa

Phó Chủ tịch nước trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Hàn Thị Thắc. (Ảnh: MAI LUẬN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho các đảng viên: Nguyễn Sinh Hương thuộc chi bộ Lê Lợi và Trương Văn Khiết thuộc chi bộ thôn Xuân Giang, Đảng bộ xã Hoằng Thanh; Hàn Thị Thắc thuộc chi bộ thôn Xuân Tiến, Đảng bộ xã Quảng Yên; chung vui với gia đình, chi bộ đảng, cộng đồng dân cư có đảng viên được trao tặng vinh dự cao quý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ trân trọng quá trình rèn luyện, cống hiến, bền bỉ phấn đấu của các đảng viên; chúc mừng các đảng viên được nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Phó Chủ tịch nước cùng lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, các cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Thanh chung vui với gia đình, đảng viên Nguyễn Sinh Hương. (Ảnh: Mai Luận)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của mỗi đảng viên trong gia đình, mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tinh thần kiên định và những đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của các đảng viên.

Phó Chủ tịch nước mong các đảng viên lão thành giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy phẩm chất đảng viên cộng sản, là tấm gương sáng, chỗ dựa tinh thần cho con cháu, đảng viên trẻ noi theo; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đảng viên cao tuổi, phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của đảng viên lão thành trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Phó Chủ tịch nước và các thành viên đoàn công tác đến thăm Nhà giáo ưu tú Cao Danh Đằng cùng gia đình. (Ảnh: MAI LUẬN)

Tiếp đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm, chúc mừng Nhà giáo ưu tú Cao Danh Đằng ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa nhân sắp tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Ghi nhận tinh thần tận tụy, tâm huyết, có nhiều cống hiến của nhà giáo ưu tú và các thế hệ nhà giáo ở Thanh Hóa, Phó Chủ tịch nước mong đồng chí Cao Danh Đằng tiếp tục phát huy kinh nghiệm, tâm huyết xây dựng sự nghiệp giáo dục, động viên thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện để lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.