Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Vietcombank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Dịp này, ông Nguyễn Văn Lập, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh trong 50 năm xây dựng và phát triển. Từ nhiệm vụ bảo đảm hoạt động tiền tệ, thanh toán thông suốt trong những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, cung ứng vốn ngoại tệ cho doanh nghiệp trong thời kỳ bao vây, cấm vận, đến vai trò cầu nối thanh toán quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài khi nền kinh tế mở cửa, hội nhập, Chi nhánh luôn đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.

Đáng chú ý, nguồn vốn và dịch vụ tài chính của Chi nhánh đã tham gia thu xếp, tài trợ nhiều công trình, dự án trọng điểm của Thành phố và cả nước như các tuyến đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Cảng nước sâu Gemalink và chuỗi dự án khí - điện Lô B - Ô Môn.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Đề cập định hướng thời gian tới, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Điều này đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

Trước yêu cầu đó, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đề nghị Vietcombank và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò trong thực thi chính sách tiền tệ, tín dụng; bảo đảm tăng trưởng gắn với an toàn, hiệu quả và bền vững. Ngân hàng cần phát huy thế mạnh về thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối, tài trợ thương mại; đồng hành cùng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố; đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển tín dụng xanh và ưu tiên nguồn vốn cho các dự án thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank đánh giá, nhiều năm liên tục, Chi nhánh giữ vị trí dẫn đầu toàn hệ thống về quy mô và lợi nhuận. Bên cạnh hoạt động kinh doanh, đơn vị còn đóng vai trò quan trọng trong đào tạo nhân lực, tích lũy kinh nghiệm quản trị và lan tỏa các mô hình hoạt động trong toàn hệ thống. Sau hợp nhất, Thành phố Hồ Chí Minh hội tụ nhiều lợi thế về tài chính, thương mại, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển và logistics.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Cùng với định hướng hình thành, phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, Thành phố có thêm cơ hội tăng cường kết nối với các trung tâm kinh tế, tài chính trong khu vực và thế giới. Vietcombank xác định đây là địa bàn chiến lược trong định hướng phát triển thành tập đoàn tài chính có năng lực cạnh tranh quốc tế, đồng thời huy động năng lực toàn hệ thống và mạng lưới đối tác quốc tế để đồng hành cùng Thành phố.

Ông Ngô Minh Nhựt, Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ cụ thể hóa các định hướng chỉ đạo thành chương trình hành động, kế hoạch kinh doanh năm 2027 và những năm tiếp theo. Trong đó, tập trung thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ, tín dụng; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các động lực tăng trưởng mới; phát huy thế mạnh thanh toán quốc tế, ngoại hối, tài trợ thương mại; chủ động đồng hành cùng Trung tâm Tài chính quốc tế và các dự án trọng điểm của Thành phố.

Chi nhánh cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển tín dụng xanh, nâng cao chất lượng hoạt động và giữ gìn niềm tin của khách hàng, doanh nghiệp. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát huy vai trò của đơn vị trong hệ thống Vietcombank, đồng hành cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Nguyễn Văn Lập, Phó Tổng Giám đốc Vietcombank, nguyên Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hứa Chung/TTXVN

Được thành lập ngày 1/11/1976, Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh là chi nhánh đầu tiên của hệ thống Vietcombank. Trong 50 năm hoạt động, Chi nhánh đã đồng hành cùng Thành phố qua nhiều giai đoạn phát triển của nền kinh tế, từ khôi phục sau chiến tranh, thời kỳ đổi mới, mở cửa hội nhập đến chuyển đổi số.

Đến nay, Chi nhánh giữ vị trí dẫn đầu toàn hệ thống về quy mô và lợi nhuận. Tính đến tháng 9/2026, Vietcombank Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh phục vụ hàng triệu khách hàng với hơn 300.000 tỷ đồng tài sản sinh lãi; huy động vốn đạt 196.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng 108.000 tỷ đồng, doanh số thanh toán quốc tế khoảng 13,8 tỷ USD/năm; chất lượng tín dụng luôn được kiểm soát tốt.