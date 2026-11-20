Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại cuộc tiếp, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng được gặp lại bà Mehriban Aliyeva; cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo mà Tổng thống, Phu nhân Mehriban Aliyeva và nhân dân Azerbaijan đã dành cho Phó Chủ tịch nước cùng Đoàn đại biểu Việt Nam trong chuyến thăm Azerbaijan tháng 10 vừa qua. Phó Chủ tịch nước chia sẻ những ấn tượng tốt đẹp về sự phát triển của Azerbaijan cùng sự thân thiện, mến khách của người dân nước bạn.

Chúc mừng những thành tựu Azerbaijan đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc tiếp tục đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội nghị về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) nhiệm kỳ 2026-2028, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Tổng thống Ilham Aliyev và Phu nhân sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những hoạt động của Quỹ Heydar Aliyev, đặc biệt là các dự án nhân đạo được triển khai tại Việt Nam; cảm ơn bà Mehriban Aliyeva và Quỹ đã dành sự quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Bày tỏ vui mừng trở lại Việt Nam, Phu nhân Mehriban Aliyeva nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Từng đến thăm nhiều năm trước, bà nhận thấy Việt Nam có nhiều đổi thay tích cực trong lần trở lại này, đặc biệt về phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và khoa học, công nghệ. Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong khu vực, không chỉ về du lịch mà còn mở ra nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác. Chúc mừng những thành tựu phát triển của Việt Nam, bà bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục tăng cường kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch, giao lưu và hợp tác.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Tổng thống thứ nhất, Phu nhân Tổng thống Azerbaijan Mehriban Aliyeva thưởng thức văn hóa ẩm thực cà phê Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Giữa tiết trời se lạnh, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã mời Phu nhân Mehriban Aliyeva thưởng thức cà phê trứng ấm nóng cùng bánh cốm dẻo thơm; cùng nghe nhân viên quán cà phê Giảng giới thiệu về nguồn gốc và nét đặc trưng của cà phê trứng Hà Nội. Thức uống này là sự hòa quyện giữa vị đậm đà của cà phê và lớp kem trứng béo ngậy, được chế biến từ lòng đỏ trứng gà đánh bông cùng đường, sữa. Ra đời tại Hà Nội năm 1946, cà phê trứng đã trở thành một nét riêng trong văn hóa ẩm thực Thủ đô, thể hiện sự khéo léo, sáng tạo của người Việt Nam từ những nguyên liệu quen thuộc.

Cùng với cà phê trứng, bánh cốm cũng là thức quà truyền thống của Thủ đô Hà Nội.