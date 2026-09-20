Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen.

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen được thành lập năm 1997 và là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện được Bộ Y tế quy hoạch là 1 trong 5 cơ sở phục hồi chức năng đảm nhiệm vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Hiện đơn vị có quy mô 100 giường bệnh, 5 khoa, phòng cùng 55 cán bộ, nhân viên, trong đó có 14 bác sĩ. Mặc dù đã chuyển sang cơ sở mới từ tháng 11- 2024 với diện tích sàn khoảng 4.000 m² và trang thiết bị cơ bản đầy đủ, hạ tầng hiện tại của bệnh viện vẫn chưa đồng bộ cho người khuyết tật, còn thiếu hệ thống xử lý chất thải rắn và các thiết bị chuyên sâu về chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân động viên, trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen.

Đến nay, cơ sở đã khám và điều trị cho hàng trăm nghìn lượt bệnh nhân. Trong đó, trẻ em chiếm khoảng 75% (với 30-35% là trẻ khuyết tật, rối loạn phát triển như bại não, chậm phát triển ngôn ngữ, trí tuệ), phần còn lại là người bệnh cơ xương khớp hoặc chịu di chứng sau chấn thương, phẫu thuật. Thời gian tới, với sự quan tâm của tỉnh, Bệnh viện hướng tới hoàn thiện hạ tầng, bổ sung thiết bị hiện đại, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển các kỹ thuật chuyên sâu nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân trong tỉnh và khu vực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Thị Kim Dung trao quà, động viên các bệnh nhi.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã thăm, động viên, trao 210 suất quà (mỗi suất gồm 2 triệu đồng và quà) cho 210 bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện; trao 200 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ trẻ em đang điều trị tại bệnh viện.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự chương trình trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà và trao 200 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ trẻ em đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trò chuyện, động viên tập thể cán bộ, y bác sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen.

Trò chuyện với tập thể y, bác sĩ và nhân viên y tế, Phó Chủ tịch nước đánh giá cao tính chủ động của tỉnh Tuyên Quang trong việc sớm quan tâm thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động của Bệnh viện Phục hồi chức năng Hương Sen, góp phần tích cực vào công tác điều trị cho trẻ em khuyết tật, giúp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí cũng biểu dương tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện; đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sàng lọc và phát hiện sớm khuyết tật ở trẻ để nâng cao hơn nữa chất lượng điều trị. Phó Chủ tịch nước đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đầu tư cải tạo cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên sâu và không gian vui chơi, sinh hoạt thân thiện, giúp các cháu sớm phục hồi tốt nhất để sớm hòa nhập cộng đồng.