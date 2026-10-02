Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người cao tuổi tại Đà nẵng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, tặng quà cụ Đinh Văn Thảo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo TP Đà Nẵng thăm, tặng quà cụ Vương Nghiên nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi.

Các cụ Vương Nghiên (sinh năm 1926), từng hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày, gia đình hiện phụng thờ 2 liệt sĩ; và cụ Đinh Văn Thảo (sinh năm 1926), nông dân, có vợ đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội dành cho người khuyết tật.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và trao tặng quà chúc mừng hai cụ nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi, chúc 2 cụ sống vui, sống khỏe, trường thọ bên con cháu. Phó Chủ tịch nước Vũ Thị Xuân Ánh cũng đề nghị thành phố, các sở ngành và chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách chăm lo cho người cao tuổi, tạo điều kiện để các cụ vui khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Xuân Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thời gian qua, TP Đà Nẵng luôn quan tâm đến công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xã hội cũng tích cực phối hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình, cộng đồng. Toàn thành phố hiện có 500 cụ trên 100 tuổi, trong đó phường Hòa Xuân có 23 cụ từ 100 tuổi trở lên.