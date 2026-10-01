Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, tặng quà người cao tuổi Đà Nẵng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (hàng đầu, thứ 4 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố và gia đình ông Vương Nghiên. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm ông Vương Nghiên (SN 1926) và ông Đinh Văn Thảo (SN 1926), cùng trú tại Quá Giáng 1 (phường Hòa Xuân). Ông Nghiên từng tham gia cách mạng, đang hưởng chế độ tù đày, gia đình ông đang thờ 2 liệt sĩ; ông Thảo làm nghề nông ở địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi sức khỏe; trao quà, chúc mừng hai cụ nhân Ngày quốc tế Người cao tuổi; chúc hai cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, trường thọ, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương để con cháu noi theo. Đồng thời, mong muốn gia đình, địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc, phụng dưỡng để các cụ sống vui, sống khỏe với con cháu, với quê hương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi (bên phải) tặng quà cho ông Đinh Văn Thảo. Ảnh: NGỌC HÀ

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thời gian qua, thành phố luôn quan tâm, thực hiện các quy định của pháp luật về người cao tuổi và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (bên trái) ân cần thăm hỏi ông Đinh Văn Thảo. Ảnh: NGỌC HÀ

Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng tích cực phối hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và cộng đồng. Đến nay, toàn thành phố có 500 cụ trên 100 tuổi, riêng phường Hòa Xuân có 23 cụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo thành phố và gia đình ông Đinh Văn Thảo. Ảnh: NGỌC HÀ

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng đây là những con số cho thấy sự quan tâm, chăm lo của thành phố, các cấp ủy, chính quyền, gia đình đối với người cao tuổi.

Đồng thời mong muốn thành phố, sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt các chính sách chăm lo người cao tuổi, phát huy truyền thống kính lão trọng thọ, tạo điều kiện để các cụ sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu; phát huy vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần phát triển quê hương, đất nước.