Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc thọ người cao tuổi tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm ông Vương Nghiên và ông Đinh Văn Thảo, đều sinh năm 1926, cùng trú tại Tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân.

Ông Vương Nghiên từng tham gia cách mạng, hiện hưởng chế độ tù đày, gia đình đang thờ hai liệt sĩ. Ông Đinh Văn Thảo làm nghề nông tại địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần thăm hỏi ông Đinh Văn Thảo

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch nước ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của hai cụ; trao quà và chúc mừng nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi. Phó Chủ tịch nước chúc hai cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần và tấm gương để con cháu noi theo.

Phó Chủ tịch nước cũng mong muốn gia đình và địa phương tiếp tục quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng để các cụ sống vui, sống khỏe, hạnh phúc bên con cháu và quê hương.

Báo cáo với Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho biết, thời gian qua, thành phố luôn quan tâm thực hiện các quy định của pháp luật về người cao tuổi và các chủ trương, chính sách của Trung ương về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP. Đà Nẵng và gia đình ông Đinh Văn Thảo

Thành phố thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chúc thọ, mừng thọ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người cao tuổi. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể cũng phối hợp, tạo điều kiện để người cao tuổi tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phát huy kinh nghiệm, uy tín trong gia đình và cộng đồng.

Đến nay, toàn TP. Đà Nẵng có 500 cụ trên 100 tuổi; riêng phường Hòa Xuân có 23 cụ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp hình lưu niệm với lãnh đạo TP. Đà Nẵng và gia đình ông Vương Nghiên

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá, những con số trên cho thấy sự quan tâm, chăm lo của thành phố, các cấp ủy, chính quyền và gia đình đối với người cao tuổi.

Phó Chủ tịch nước đề nghị thành phố, các sở, ngành và địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách chăm lo người cao tuổi; phát huy truyền thống kính lão, trọng thọ, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc bên con cháu.

Đồng thời, cần phát huy hơn nữa vai trò, kinh nghiệm và uy tín của người cao tuổi trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.