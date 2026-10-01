Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm, chúc thọ người cao tuổi tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc các cụ sống vui, sống khỏe bên gia đình và con cháu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đoàn đã đến thăm gia đình cụ ông Vương Nghiên (sinh ngày 30/12/1926) và cụ ông Đinh Văn Thảo (sinh ngày 1/1/1926), hiện cùng cư trú tại tổ dân phố Quá Giáng 1, phường Hòa Xuân, thành phố Đà Nẵng.

Cụ ông Vương Nghiên từng bị địch bắt tù đày, gia đình có truyền thống cách mạng, anh trai và em trai cụ đều là liệt sĩ. Hiện, cụ có 8 người con, hơn 50 người cháu và hơn 20 chít.

Cụ Đinh Văn Thảo hiện còn minh mẫn, đi lại được, tự lo sinh hoạt hằng ngày, có vợ đau nằm một chỗ. Cụ có 8 người con, hơn 20 cháu, khoảng 15 người chít, con cái thường xuyên đến thăm, chăm sóc. Dù đã bước sang tuổi "bách niên giai lão", các cụ vẫn giữ được sự minh mẫn, sống vui quây quần bên con cháu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với gia đình cụ Đinh Văn Thảo. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Đến thăm các cụ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt và trao quà mừng thọ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến các cụ. Bày tỏ sự vui mừng khi các cụ cao niên vẫn giữ được sự minh mẫn, khỏe mạnh - nguồn phúc đức lớn của gia đình và quê hương, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao công tác chăm lo người cao tuổi của địa phương.

Việc phường Hòa Xuân có 23 cụ và toàn thành phố Đà Nẵng có hơn 500 cụ hơn 100 tuổi là minh chứng sinh động cho sự phát triển kinh tế-xã hội, sự quan tâm chu đáo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và cộng đồng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi thăm hỏi cụ Vương Nghiên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Trân trọng tri ân những đóng góp to lớn của thế hệ đi trước, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, các cụ là những "nhân chứng lịch sử" vô giá qua các thời kỳ kháng chiến và kiến thiết, là vốn quý đặc biệt của quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố Đà Nẵng cũng như các địa phương cần quán triệt sâu sắc các chủ trương, định hướng mới của Đảng và Nhà nước.

Công tác chăm sóc người cao tuổi không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần thuần túy, mà phải coi người cao tuổi là vốn quý, là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển xã hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm hỏi, chúc các cụ sống vui bên gia đình, con cháu. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân lưu ý địa phương cần tiếp tục củng cố mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe tại nhà cho người cao tuổi. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, ban hành các chính sách thiết thực nhằm phát huy tối đa trí tuệ, kinh nghiệm sống và uy tín của các cụ cao niên trong việc giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tham gia xây dựng đời sống văn hóa và đóng góp vào sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Lãnh đạo phường Hòa Xuân tặng quà cụ Vương Nghiên. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Cùng với đoàn công tác, đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và chính quyền địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa đến hai cụ cao niên. Hoạt động thể hiện sự trân trọng và chăm lo chu đáo của hệ thống chính trị đối với người cao tuổi - những người giữ vai trò điểm tựa tinh thần của gia đình và là tấm gương mẫu mực cho thế hệ trẻ noi theo.