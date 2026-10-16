Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 7

Phát biểu tại Hội nghị, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao chặng đường phát triển trong hơn 30 năm qua và những đóng góp quan trọng của CICA trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và mở rộng hợp tác ở châu Á.

Trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Phó chủ tịch nước nhấn mạnh CICA cần tiếp tục đổi mới, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác thực chất và quyết tâm này đã được khẳng định mạnh mẽ tại các văn kiện quan trọng của Hội nghị lần này. Bên cạnh đó, Phó chủ tịch nước cũng đánh giá chủ đề “Kết nối, số hóa và tăng trưởng bền vững” của Hội nghị mở ra hướng đi thiết thực: Kết nối công bằng, minh bạch để gắn kết lợi ích; số hóa bao trùm để mở rộng cơ hội; chia sẻ thành quả phát triển để cùng thịnh vượng, vì một CICA phát triển mạnh mẽ hơn.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chụp ảnh chung cùng lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị.

Trên tinh thần đó, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất 3 định hướng lớn đối với CICA. Một là, tôn trọng và thực thi nhất quán luật pháp quốc tế là cơ sở để củng cố lòng tin. Đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc (LHQ). Hợp tác và xử lý bất đồng phải dựa trên Hiến chương LHQ và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Hai là, tăng cường phối hợp hành động, nâng cao hiệu quả hợp tác trong phòng ngừa và ứng phó với những thách thức chung. Mở rộng phối hợp giữa CICA với ASEAN và các cơ chế hợp tác khu vực, thúc đẩy liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á - Âu.

Ba là, tăng cường kết nối kinh tế, công nghệ và văn hóa để tạo động lực cho phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã nêu bật các thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới.

*Cùng ngày, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev và Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay.

Tại cuộc gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian gần đây.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam. Tổng thống khẳng định, Uzbekistan đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào việc sớm thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước để tạo đột phá cho kết nối song phương.

Trao đổi với Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng thành công của Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 7; đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của Tổng Thư ký trong việc củng cố Ban Thư ký và nâng cao vai trò của CICA đối với thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại ở khu vực.

Phó chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, cam kết tham gia tích cực, có trách nhiệm và đóng góp thiết thực vào diễn đàn; đồng thời thông báo Việt Nam quyết định đóng góp tự nguyện 20.000 USD cho Ban Thư ký CICA để thể hiện tinh thần này. Nhân dịp này, Phó chủ tịch nước đã trao tặng Tổng Thư ký mô hình thu nhỏ Trống đồng Đông Sơn - biểu tượng văn hóa Việt Nam, gửi gắm thông điệp đoàn kết đến Ban Thư ký tại Astana, Kazakhstan.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay mô hình Trống đồng Đông Sơn.

Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay bày tỏ xúc động và cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm tốt đẹp, khoản đóng góp tự nguyện ý nghĩa cùng món quà văn hóa đặc sắc từ phía Việt Nam.

Hai bên thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, hoàn thiện thể chế của CICA để tạo ra các kết quả thực chất; đặc biệt nhất trí triển khai các định hướng, sáng kiến kết nối khu vực, trọng tâm là phát huy vai trò cầu nối chiến lược của Việt Nam giữa diễn đàn CICA và ASEAN trong thời gian tới.