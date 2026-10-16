Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Ngày 15/10, tại Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7 tổ chức tại Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam đã có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị.

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Baku, phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đánh giá cao chặng đường phát triển trong hơn 30 năm qua và những đóng góp quan trọng của CICA trong thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và mở rộng hợp tác ở châu Á.

Trước những chuyển biến sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh CICA cần tiếp tục đổi mới, thúc đẩy tiến trình chuyển đổi để nâng cao hiệu quả hoạt động, hợp tác thực chất và quyết tâm này đã được khẳng định mạnh mẽ tại các văn kiện quan trọng của Hội nghị lần này.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch nước cũng đánh giá chủ đề “Kết nối, số hóa và tăng trưởng bền vững” của Hội nghị mở ra hướng đi thiết thực: kết nối công bằng, minh bạch để gắn kết lợi ích; số hóa bao trùm để mở rộng cơ hội; chia sẻ thành quả phát triển để cùng thịnh vượng, vì một CICA phát triển mạnh mẽ hơn.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất 3 định hướng lớn đối với CICA. Một là, tôn trọng và thực thi nhất quán luật pháp quốc tế là cơ sở để củng cố lòng tin. Đề cao chủ nghĩa đa phương, vai trò trung tâm của Liên hợp quốc. Hợp tác và xử lý bất đồng phải dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế: tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; không can thiệp vào công việc nội bộ; không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Việt Nam đề nghị các quốc gia giải quyết các xung đột, tranh chấp trong khu vực bằng biện pháp hòa bình và luật pháp quốc tế.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Hai là, tăng cường phối hợp hành động, nâng cao hiệu quả hợp tác trong phòng ngừa và ứng phó với những thách thức chung. Đẩy mạnh trao đổi thông tin, duy trì liên lạc và phối hợp phòng ngừa, ứng phó với các rủi ro, thách thức, nhất là trong lĩnh vực chính trị-quân sự, an ninh mạng, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. Mở rộng phối hợp giữa CICA với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các cơ chế hợp tác khu vực, thúc đẩy liên kết giữa Đông Nam Á với Trung Á và không gian Á-Âu.

Ba là, tăng cường kết nối kinh tế, công nghệ và văn hóa để tạo động lực cho phát triển bền vững. Đẩy mạnh kết nối về hạ tầng, giao thông, chuỗi cung ứng; tăng cường hợp tác về giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, trí tuệ nhân tạo, kết nối cung cấp tài chính, tín dụng, các nguồn tài trợ, viện trợ nhân đạo, góp phần thu hẹp khoảng cách và mở rộng cơ hội phát triển cho các quốc gia còn khó khăn. Tăng cường hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân, biến sự đa dạng về bản sắc văn hóa trở thành nguồn lực cho hợp tác và phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã nêu bật các thành tựu nổi bật của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới; khẳng định Việt Nam đã tạo dựng nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới 2 mục tiêu chiến lược: đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, đồng hành cùng các thành viên CICA thúc đẩy hợp tác trên những lĩnh vực cùng quan tâm; tiếp tục xây dựng, bồi đắp lòng tin bằng những hành động cụ thể, thiết thực, vì một châu Á hòa bình, kết nối và thịnh vượng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc gặp với Tổng thống Uzbekistan và Tổng Thư ký CICA.

Tại cuộc gặp Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Shavkat Mirziyoyev và mời Tổng thống sớm sang thăm chính thức Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ hai nước trong thời gian gần đây.

Tổng thống Shavkat Mirziyoyev trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp tại cuộc gặp tháng 5/2025 và bày tỏ ngưỡng mộ trước những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam.

Tổng thống khẳng định Uzbekistan đặc biệt coi trọng mối quan hệ với Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng vào việc sớm thiết lập đường bay thẳng giữa hai nước để tạo đột phá cho kết nối song phương.

Trao đổi với Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chúc mừng thành công của Hội nghị Thượng đỉnh CICA lần thứ 7; đánh giá cao những nỗ lực cá nhân của Tổng Thư ký trong việc củng cố Ban Thư ký và nâng cao vai trò của CICA đối với thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, tăng cường đối thoại ở khu vực.

Phó Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng, cam kết tham gia tích cực, có trách nhiệm và đóng góp thiết thực vào diễn đàn; đồng thời thông báo Việt Nam quyết định đóng góp tự nguyện 20.000 USD cho Ban Thư ký CICA để thể hiện tinh thần này.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước đã trao tặng Tổng Thư ký mô hình thu nhỏ Trống đồng Đông Sơn - biểu tượng văn hóa Việt Nam, gửi gắm thông điệp đoàn kết đến Ban Thư ký tại Astana, Kazakhstan.

Tổng Thư ký CICA Kairat Sarybay bày tỏ xúc động và cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm tốt đẹp, khoản đóng góp tự nguyện ý nghĩa cùng món quà văn hóa đặc sắc từ phía Việt Nam.

Hai bên thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp nâng cao hiệu quả hợp tác, hoàn thiện thể chế của CICA để tạo ra các kết quả thực chất; đặc biệt nhất trí triển khai các định hướng, sáng kiến kết nối khu vực, trọng tâm là phát huy vai trò cầu nối chiến lược của Việt Nam giữa diễn đàn CICA và ASEAN trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng bản sao trống đồng Đông Sơn để trưng bày tại CICA cho Tổng thư ký CICA Kairat Sarybay. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Trước đó, ngày 14/10, trong ngày đầu tiên đến Baku, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cũng đã gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Kyrgystan, Kazakhstan, Belarus, Israel, Sri Lanka.

Lãnh đạo các nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo của Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua và mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam tới lãnh đạo các nước, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất với các nước, trao đổi về các định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác ở các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.

Hội nghị CICA lần này có sự tham dự của 9 nguyên thủ quốc gia/người đứng đầu chính phủ, 1 Chủ tịch Quốc hội, 1 Phó Chủ tịch nước, 1 Phó Thủ tướng và 9 Bộ trưởng của 32 nước thành viên, quan sát viên cùng 5 tổ chức quốc tế và khu vực.

CICA được thành lập vào năm 1992 theo sáng kiến của Tổng thống Kazakhstan khi đó là ông Nursultan Nazarbayev nhằm phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng ở châu Á và phát triển hợp tác giữa các nước thành viên trên những lĩnh vực như an ninh, kinh tế-tài chính, phát triển bền vững, môi trường, y tế, năng lượng, công nghệ thông tin, nhân đạo, chống khủng bố, chống tội phạm xuyên quốc gia...

Đây là diễn đàn liên chính phủ khu vực để đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin và thông qua các quyết định, biện pháp về các vấn đề an ninh ở châu Á trên cơ sở đồng thuận. Hiện CICA có 29 nước thành viên và 14 quan sát viên cùng 6 tổ chức đối tác, trong đó, Việt Nam là thành viên CICA từ năm 2010./.