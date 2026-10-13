Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Georgia Mikheil Kavelashvili, tại thủ đô Tbilisi, ngày 13/10/2026. (Ảnh: TTXVN)

Tổng thống Mikheil Kavelashvili hoan nghênh Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn đại biểu Việt Nam thăm chính thức Georgia; khẳng định chuyến thăm là dịp quan trọng để củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, góp phần thực hiện nhận thức chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ song phương ở tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực.

Tổng thống Mikheil Kavelashvili bày tỏ vui mừng quan hệ Việt Nam-Georgia thời gian qua được duy trì và phát triển tốt đẹp, nhất là việc duy trì tiếp xúc, trao đổi giữa lãnh đạo hai nước và các cơ chế tham vấn giữa các cơ quan của hai nước.

Tổng thống Mikheil Kavelashvili chúc mừng những thành tựu nổi bật về mọi mặt của Việt Nam, nhất là việc thực thi chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa, đa phương hóa, tôn trọng luật pháp quốc tế, bình đẳng cùng có lợi đã góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định có lợi cho thúc đẩy quan hệ với tất cả các quốc gia khu vực và thế giới.

Tổng thống Mikheil Kavelashvili bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đạt mục tiêu phát triển đã đề ra; Georgia hết sức trân trọng và luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ nhiều mặt với Việt Nam; tin tưởng rằng việc tăng cường trao đổi, tiếp xúc và sự hiện diện ngoại giao của mỗi nước tại lãnh thổ của nhau sẽ tạo thuận lợi hơn nữa cho việc thúc đẩy quan hệ mọi mặt Việt Nam-Georgia.

Tổng thống Mikheil Kavelashvili đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Thủ tướng Irakli Kobakhidze và Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, trong đó có việc Bộ Ngoại giao và Bộ Nông nghiệp Môi trường hai nước ký Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác.

Tổng thống Mikheil Kavelashvili cho biết Georgia có tiềm năng về kết nối hạ tầng hành lang kinh tế, đồng thời là một điểm đến tươi đẹp, thân thiện và mến khách, mong muốn đón thêm nhiều du khách, doanh nghiệp từ Việt Nam tham quan, tìm hiểu cơ hội đầu tư, thương mại trong lĩnh vực năng lượng, logistics và ngày càng có nhiều du khách Georgia thăm Việt Nam. Tổng thống Georgia đề nghị hai nước thành lập trung tâm nghiên cứu chung về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội kiến Tổng thống Georgia Mikheil Kavelashvili, tại thủ đô Tbilisi, ngày 13/10/2026. (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cảm ơn Tổng thống Mikheil Kavelashvili và các lãnh đạo Georgia đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác với Georgia, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng trên nền tảng hữu nghị, tin cậy trong nhiều thập kỷ và với nhiều điểm tương đồng và cùng mong muốn, quyết tâm của cả hai phía, Việt Nam và Georgia có thể tận dụng các tiềm năng và thế mạnh, đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, vì sự phát triển và thịnh vượng của hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúc mừng những thành tựu mà Georgia đã đạt được trong thời gian qua trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và đối ngoại, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định quan hệ Việt Nam-Georgia đứng trước cơ hội lớn để phát triển, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục và giao lưu Nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp, các kênh, qua đó củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực; tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho quan hệ song phương, thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đồng thời phát huy vai trò của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong việc cụ thể hóa các nội dung thống nhất giữa lãnh đạo hai nước; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương, nhất là tại Liên hợp quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lãnh đạo Georgia tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu thị trường, triển khai hoặc tham gia các dự án đầu tư-kinh doanh ở sở tại; đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Georgia kết nối, tìm hiểu thị trường, hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên nhất trí các biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, khoa học, công nghệ, đầu tư, giao thông vận tải, du lịch, giáo dục, văn hóa, thể thao; tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu, trao đổi, hợp tác cùng có lợi; tăng cường hợp tác, phối hợp lập trường tại các diễn đàn đa phương, khu vực, các tổ chức quốc tế, Liên hợp quốc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã chuyển lời chào, lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Mikheil Kavelashvili và mong đón Tổng thống sang thăm Việt Nam trong thời gian tới. Tổng thống Georgia cũng chuyển lời chào, lời thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và bày tỏ mong muốn sang thăm Việt Nam trong thời gian phù hợp.