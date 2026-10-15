Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev
Chiều 14/10, tại thủ đô Baku, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân hội đàm với Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và Phó Tổng thống thứ nhất Mehriban Aliyeva, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á, gọi tắt là CICA, lần thứ bảy.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-hoi-dam-voi-tong-thong-azerbaijan-ilham-aliyev-a499733.html