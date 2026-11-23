Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước cùng các đại biểu thăm Công ty cổ phần Gốm Chu Đậu, xã Thái Tân, Hải Phòng. (Ảnh: MẠNH MINH)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho biết: Năm 2026 ghi dấu sự kiện đặc biệt trong đời sống văn hóa của Việt Nam khi lần đầu tiên ngày 24/11 được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: MẠNH MINH)

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định trên bình diện quốc tế, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của các quốc gia ngày càng được đề cao.

Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, văn hóa càng có vai trò quan trọng trong việc hòa giải các bất đồng, kết nối các quốc gia, dân tộc.

Giao lưu văn hóa giúp tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng những giá trị và bản sắc riêng của mỗi dân tộc, từ đó xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác.

Nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trải nghiệm công đoạn sản xuất gốm Chu Đậu. (Ảnh: MẠNH MINH)

Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội của mỗi nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ tin tưởng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế, vì hòa bình, hữu nghị và phát triển ở khu vực và trên thế giới.