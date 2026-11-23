Dự buổi tiếp có lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo TP. Hải Phòng.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng khi cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam về thăm thôn Chu Đậu, xã Thái Tân - địa danh giàu truyền thống lịch sử văn hóa, nơi lưu giữ những giá trị đặc sắc về nghề gốm của TP. Hải Phòng và cả nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.

Năm 2026 ghi dấu sự kiện đặc biệt trong đời sống văn hóa của Việt Nam khi lần đầu tiên ngày 24/11 được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước khi coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Trên phương diện quốc tế, vai trò của văn hóa đối với sự phát triển của các quốc gia ngày càng được đề cao. Đại hội đồng Liên Hợp quốc đã thông qua Nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027 - 2036 là thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững; qua đó khẳng định nhận thức chung của nhân loại là không thể có phát triển bền vững nếu thiếu văn hóa.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, văn hóa càng có vai trò quan trọng trong việc hòa giải các bất đồng, kết nối các quốc gia, dân tộc. Giao lưu văn hóa giúp tăng cường sự hiểu biết, tôn trọng những giá trị và bản sắc riêng của mỗi dân tộc, từ đó xây dựng lòng tin, vun đắp tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác.

Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, tăng cường hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, các di tích lịch sử văn hóa, các làng nghề truyền thống, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc tế và thúc đẩy phát triển văn hóa xã hội của mỗi nước.

Từ nhiều thế kỷ trước, sản phẩm gốm tinh xảo của Chu Đậu đã theo các thương thuyền đến nhiều nơi trên thế giới, mang theo tài hoa, bản sắc và tinh thần giao lưu, hội nhập của Việt Nam. Chuyến gặp gỡ, tham quan, trải nghiệm tại cái nôi gốm Chu Đậu hôm nay là dịp để các vị đại biểu quốc tế tìm hiểu một trong những giá trị văn hóa đặc sắc, những ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham quan tại cơ sở sản xuất gốm Chu Đậu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, tin tưởng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường giao lưu văn hóa, thúc đẩy bình đẳng giới, thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Đại diện nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam và TP. Hải Phòng; đồng thời bày tỏ ấn tượng trước những sản phẩm tinh xảo, mang đậm bản sắc văn hóa của gốm Chu Đậu.