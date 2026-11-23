Cùng dự buổi gặp mặt có: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn BRG, Công ty CP Gốm Chu Đậu.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Trung ương Đảng,Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui mừng khi cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế về thăm làng nghề gốm Chu Đậu, vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và lưu giữ những giá trị tinh hoa của nghề gốm Việt Nam.

Các đại biểu tham quan gốm Chu Đậu

Chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của năm 2026, khi ngày 24.11 lần đầu tiên được Quốc hội xác lập là Ngày Văn hóa Việt Nam, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực và nguồn lực nội sinh quan trọng để đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu nghe giới thiệu sản phẩm gốm Chu Đậu

Khẳng định văn hóa giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các quốc gia, dân tộc, tăng cường sự hiểu biết và vun đắp tình hữu nghị, nhất là khi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết do Việt Nam khởi xướng,tuyên bố giai đoạn 2027 - 2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng ngoại giao văn hóa, mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản và các làng nghề truyền thống.

Tại sự kiện gặp mặt, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tin tưởng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế sẽ có thêm những ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và bản sắc văn hóa Việt Nam; tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy bình đẳng giới, giao lưu văn hóa và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước, các tổ chức quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ký chữ trên gốm Chu Đậu

Các đại biểu tham quan không gian trưng bày sản phẩm gốm Chu Đậu

Chào mừng Phó Chủ tịch nước và Đoàn đại biểu đến thăm làng nghề, Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG thông tin: gốm Chu Đậu có lịch sử gần 600 năm, hiện đang được lưu giữ tại 46 bảo tàng thuộc 32 quốc gia và vùng lãnh thổ, minh chứng cho sức lan tỏa bền bỉ của tinh hoa gốm Việt.

Anh hùng Lao động Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tại chương trình

Những năm qua, Tập đoàn BRG luôn chú trọng gìn giữ kỹ thuật chế tác thủ công truyền thống kết hợp sáng tạo nhiều dòng sản phẩm mới mang hơi thở đương đại, đưa gốm Chu Đậu trở thành tặng phẩm đối ngoại cấp cao ý nghĩa, góp phần quảng bá giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho công nhân của công ty

Các đại biểu tham quan quy trình sản xuất

Trong khuôn khổ chương trình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các nữ Đại sứ, Trưởng đại diện các tổ chức quốc tế đã trực tiếp tham quan quy trình sản xuất và trải nghiệm nghệ thuật vẽ hoa văn truyền thống trên sản phẩm gốm Chu Đậu.