Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp gỡ, tiếp xúc lãnh đạo các nước nhân dịp dự Hội nghị thượng đỉnh CICA

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến Azerbaijan, dự Hội nghị thượng đỉnh CICA lần thứ 7. (Ảnh: TTXVN)

Nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7, chiều 14/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Baku, Cộng hòa Azerbaijan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã có các cuộc tiếp xúc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Thủ tướng Campuchia Hun Manet; Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev; Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Belarus Igor Sergeyenko; Tổng thống Israel Isaac Herzog; Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka Vijitha Herath.

Lãnh đạo các nước trân trọng chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo của Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu phát triển vượt bậc của Việt Nam thời gian qua và mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn quan hệ song phương với Việt Nam.

* Tại cuộc gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào và lãnh đạo hai nước; đồng thời nhắc lại và chúc mừng thành công chuyến thăm chính thức Lào của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng từ ngày 8-10/10 vừa qua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước là tài sản vô giá, đóng vai trò sống còn đối với sự nghiệp phát triển của hai dân tộc. Hai bên thống nhất sẽ đẩy mạnh triển khai thực chất các dự án kết nối chiến lược và chuẩn bị kỹ cho chuỗi hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2027”.

* Với Thủ tướng Campuchia, Phó Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam tới Quốc vương, Hoàng Thái hậu và các lãnh đạo Campuchia; tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong phát triển đất nước.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hai nước, đồng thời khẳng định quyết tâm phối hợp chặt chẽ để đưa hợp tác song phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả; nhất trí phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia trong năm 2027.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet bày tỏ sẵn sàng đón lãnh đạo Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 vào tháng 11/2026, tại Phnom Penh.

* Gặp Tổng thống Kyrgyzstan và Tổng thống Kazakhstan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo Việt Nam tới lãnh đạo hai nước, khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Kyrgyzstan, Kazakhstan; mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

Tổng thống hai nước đều đánh giá cao vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam, đồng thời thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp và đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư trong thời gian tới.

* Tại cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Belarus, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ vui mừng sau chuyến thăm Belarus của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 5/2025, quan hệ Việt Nam-Belarus phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực đặc biệt là chính trị-ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, vận tải hàng không…; đề nghị Belarus ủng hộ việc Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU) gỡ bỏ biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với các mặt hàng giày dép, dệt may của Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Belarus đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo, trong đó nghiên cứu khả năng khôi phục các chương trình học bổng Belarus từng dành cho Việt Nam; thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương tương xứng với tiềm năng và mở rộng hợp tác du lịch.

Chủ tịch Hạ viện Quốc hội Belarus cho biết Việt Nam là điểm đến được người dân Belarus yêu thích, đồng thời bày tỏ mong muốn sẵn sàng tiếp đón Chủ tịch Quốc hội Việt Nam thăm Belarus trong thời gian tới.

* Tại cuộc gặp Tổng thống Israel, hai bên trao đổi về các định hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, trong đó có tăng cường trao đổi đoàn các cấp, kết nối doanh nghiệp, giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng; hai bên cũng trao đổi về chính sách mở cửa, hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là kinh nghiệm của Israel trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học tiên tiến.

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Ngoại giao Sri Lanka, hai nhà lãnh đạo trao đổi về quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Sri Lanka, nhắc lại các chuyến thăm cấp cao giữa hai nước và nhất trí tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có thế mạnh, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ song phương.