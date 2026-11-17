Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ 5 từ phải qua) và Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học tặng quà cho Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường Rạch Giá cùng các Ban Công tác Mặt trận cụm dân cư số 3.

Dự ngày hội có Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến.

Lãnh đạo tỉnh An Giang dự ngày hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và hơn 400 người dân sinh sống trên địa bàn liên khu phố: An Hòa 1, An Hòa 2, An Hòa 4, An Hòa 5, An Hòa 6 và khu phố Rạch Giá.

Thời gian qua, người dân địa phương tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội. Các khu phố đều hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ "Vì người nghèo", nhiều hộ được hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi và học sinh khó khăn được duy trì thường xuyên.

Đến nay, toàn Liên khu dân cư chỉ còn 6 hộ nghèo; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên. Những mô hình như "Hũ gạo tình thương", "Hẻm xanh - sạch - đẹp", "Camera an ninh trật tự", tổ nhân dân tự quản và hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và Nhân dân tỉnh An Giang nói chung, phường Rạch Giá và Liên khu dân cư nói riêng đạt được trong thời gian qua.

"Ngày hội năm nay được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình; còn sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân là nền tảng để gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp", Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị địa phương tiếp tục quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố sự đồng thuận, niềm tin và phát huy sức mạnh đoàn kết trong nhân dân.

Đồng thời, cần phát huy giá trị văn hóa và con người An Giang, biến văn hóa thành nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững. Việc hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách, nhất là trong quá trình chuẩn bị cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

Phó Chủ tịch nước cũng đề nghị tỉnh An Giang khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, phát huy tinh thần tự quản ở khu dân cư, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, tổ hòa giải và vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể, góp phần xây dựng phường Rạch Giá trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giàu bản sắc.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao quà động viên đến cán bộ, Nhân dân Liên khu dân cư, các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Lãnh đạo tỉnh, phường Rạch Giá cũng trao quà và biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" năm 2026.