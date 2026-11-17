Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh An Giang tham quan gian hàng giới thiệu trang phục truyền thống dân tộc trong khuôn khổ ngày hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Liên khu dân cư cụm 3, phường Rạch Giá.

Dự ngày hội có Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Dũng Tiến.

Lãnh đạo tỉnh An Giang dự ngày hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mừng; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh và hơn 400 người dân sinh sống trên địa bàn liên khu phố: An Hòa 1, An Hòa 2, An Hòa 4, An Hòa 5, An Hòa 6 và khu phố Rạch Giá.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, lần đầu tiên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa văn hóa và tinh thần đoàn kết. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình; còn đoàn kết, đồng lòng là nền tảng để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, phát huy và lan tỏa. Những giá trị ấy được vun đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư qua tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và chung sức xây dựng cộng đồng văn minh, giàu đẹp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân tỉnh An Giang, phường Rạch Giá và liên khu dân cư đạt được; đồng thời ghi nhận những việc làm thiết thực đã góp phần vun đắp tinh thần đoàn kết, lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trong cộng đồng.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ năm, từ phải qua) và Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học tặng quà cho Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường Rạch Giá cùng các Ban Công tác Mặt trận cụm dân cư số 3.

Định hướng thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tỉnh An Giang tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và sức mạnh con người An Giang, xem đây là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững.

Tỉnh cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ, gắn phát triển kinh tế - xã hội với nâng cao đời sống nhân dân. Đối với phường Rạch Giá, cấp ủy, chính quyền cần quan tâm xây dựng các liên khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình, góp phần xây dựng đô thị biển xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giàu bản sắc.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng quà các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương tặng quà cho tập thể liên khu dân cư cụm 3.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Rạch Giá Mai Hoàng Khởi biểu dương, khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Liên khu dân cư cụm số 3, phường Rạch Giá gồm 6 khu phố: An Hòa 1, An Hòa 2, An Hòa 4, An Hòa 5, An Hòa 6 và Rạch Giá, với 7.050 hộ, hơn 26.000 nhân khẩu. Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận các khu phố phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tập trung vận động người dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng thông qua vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình khó khăn; giới thiệu người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm.

Các khu phố đều hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”; toàn cụm hiện còn 6 hộ nghèo. Tỷ lệ gia đình văn hóa tại các khu phố có báo cáo bình xét đạt trên 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế từ 95% trở lên. Các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Hẻm xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh trật tự”, góp vốn xoay vòng không tính lãi và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo phường Rạch Giá cùng các Ban Công tác Mặt trận cụm dân cư số 3 và các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn liên khu dân cư cụm số 3, phường Rạch Giá.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Rạch Giá biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.