Trong không khí ấm áp, vui tươi của ngày hội, các đại biểu và người dân ấp Vĩnh Bình A đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 96 năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá những kết quả nổi bật trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại ngày hội. Ảnh: V. Tiến

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự phấn khởi trước những đổi thay tích cực của địa phương. Mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục vun đắp khối đại đoàn kết, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường để phát triển kinh tế - xã hội.

“Mỗi người dân, mỗi gia đình cần phát huy truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Xây dựng tình làng nghĩa xóm trên nền tảng của niềm tin, sự tôn trọng, chia sẻ và hài hòa lợi ích”, Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý giai đoạn sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa phương cần tăng cường sự gắn kết giữa các cộng đồng dân cư, trân trọng nét đẹp riêng của từng địa bàn để tạo sự đồng thuận. Việc thực hiện quyền làm chủ của nhân dân phải gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; bảo đảm dân chủ đi đôi với kỷ cương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho bà con.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị, cấp ủy, chính quyền phải thực sự gần dân, sát dân, kịp thời giải quyết những nguyện vọng chính đáng của bà con. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, “nói đi đôi với làm”, nâng cao chất lượng phục vụ và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, tỉnh Đồng Tháp đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho Ban công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A, Quỹ vì người nghèo của xã Lấp Vò; các gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho người dân tại xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.