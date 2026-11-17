Ấp Vĩnh Bình A, có truyền thống lịch sử gắn với quá trình đấu tranh cách mạng của quê hương Lấp Vò. Trong năm 2026, mặc dù đời sống và sinh kế của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhưng nhân dân trên địa bàn luôn đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động cộng đồng tại địa phương.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch nước phát biểu tại Ngày hội.

Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp Vĩnh Bình A tiếp tục được củng cố và phát huy; vận động nhân dân tích cực lao động, sản xuất, tham gia các hoạt động cộng đồng và thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Các mô hình tự quản về môi trường, phòng cháy, chữa cháy tiếp tục được duy trì; hiện ấp chỉ còn 4 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo và 63 hộ gia đình chính sách. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt gần 96%; hoạt động vệ sinh môi trường, các công trình, phần việc phục vụ cộng đồng được triển khai, góp phần cải thiện cảnh quan và đời sống nhân dân…

Quang cảnh Ngày hội tại Đồng Tháp.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa… Ở mỗi thôn xóm, khu dân cư, những giá trị ấy được thể hiện qua những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày, đó là sự hòa thuận trong mỗi gia đình, là tình làng nghĩa xóm, là sự sẻ chia khi khó khăn, hoạn nạn và tinh thần chung sức vì cộng đồng. Đó cũng là những nét đẹp tiêu biểu của văn hóa Nam Bộ, được hun đúc qua bao thế hệ khai phá, dựng xây vùng đất phương Nam, tạo nên những phẩm chất đáng quý của con người nơi đây: Hào sảng, phóng khoáng, chân thành, mộc mạc và trọng nghĩa tình.

Phó chủ tịch Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tham dự Ngày hội.

Đồng chí Phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh Đồng Tháp nói chung và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân xã Lấp Vò, ấp Vĩnh Bình A tiếp tục củng cố, vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Mỗi người dân, mỗi gia đình cần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng tình làng nghĩa xóm trên nền tảng của niềm tin, sự tôn trọng, chia sẻ và hài hòa lợi ích.

Quan tâm chăm lo gia đình chính sách, người có công, người cao tuổi, trẻ em, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp thanh niên học tập, lập thân, lập nghiệp, để mọi người dân đều có cơ hội vươn lên và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Cùng với đó cần phát huy truyền thống tốt đẹp và tinh thần tự quản của nhân dân; quan tâm giải quyết những vấn đề thiết thực như nâng cấp giao thông nông thôn, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh, trật tự thôn xóm, phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường; tiếp tục phát huy các mô hình hiệu quả, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới thực hiện xu hướng chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện của địa phương.

Đồng thời, phát huy vai trò của các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên trong ứng dụng công nghệ, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, tham gia giải quyết những công việc chung của cộng đồng. Phấn đấu xây dựng xã Lấp Vò, ấp Vĩnh Bình A là nơi của những cộng đồng dân cư an toàn, thân thiện, đáng sống, nơi người dân yên tâm lao động, sản xuất và gắn bó với quê hương.