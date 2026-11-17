Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Vĩnh Bình A

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Đây là dịp để khẳng định vai trò của văn hóa - nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Văn hóa nuôi dưỡng tâm hồn, nhân cách, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình…

Theo Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, những giá trị văn hóa truyền thống được vun đắp từ tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, tinh thần sẻ chia và đoàn kết cộng đồng. Trên quê hương Đồng Tháp, truyền thống yêu nước, cùng nét đẹp hào sảng, chân thành, trọng nghĩa tình chính là bản sắc văn hóa và nguồn lực cho phát triển.

Người dân ấp Vĩnh Bình A chia sẻ tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng quê hương, tại Ngày hội

Phó Chủ tịch nước vui mừng trước những kết quả của xã Lấp Vò và ấp Vĩnh Bình A đạt được trong thời gian qua. Hiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/năm, năng suất lúa từ 7 tấn/ha, trên 95% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa...

Tinh thần đoàn kết, tương trợ trong phát triển kinh tế, tích cực chăm lo cho người dân còn khó khăn; đẩy mạnh xây dựng giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường tiếp tục được phát huy. Các mô hình tự quản trong xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp, an toàn ngày càng hiệu quả, thiết thực, được cộng đồng tham gia.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà, động viên bà con tại Ngày hội

Để tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó Chủ tịch nước đề nghị địa phương tập trung củng cố khối đoàn kết, hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao thu nhập; quan tâm gia đình chính sách, người có công và hộ khó khăn.

Đồng thời, chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn minh; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Tới đây, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và người dân cần tiếp tục chung sức xây dựng quê hương; đẩy mạnh chuyển đổi xanh, ứng dụng công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, giá trị và hiệu quả…