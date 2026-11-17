Tham dự Ngày hội, về phía tỉnh Đồng Tháp có các đồng chí: Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Huỳnh Minh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo sở, ngành tỉnh; Đảng ủy, UBND xã Lấp Vò…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng Đoàn công tác Trung ương đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Vĩnh Bình A.

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

Tại Ngày hội, đại diện Ban Nhân dân ấp Vĩnh Bình A thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Đây là 1 trong 6 ấp của xã Vĩnh Thạnh trước đây, nay thuộc xã Lấp Vò. Địa bàn có giao thông tương đối thuận lợi, tuyến Quốc lộ 80 đi qua khu vực, kết nối với các địa phương trong khu vực.

Quang cảnh Ngày hội.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội.

Ấp có 955 hộ, với 3.189 nhân khẩu. Người dân chủ yếu sinh sống bằng sản xuất nông nghiệp, mua bán, dịch vụ, sản xuất nhỏ lẻ và lao động phổ thông. Trước đây, nghề nông và đánh bắt thủy sản trên sông Xáng Lấp Vò cùng các tuyến sông, kinh rạch lân cận là những sinh kế đặc trưng.

Hiện nay, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa, hoạt động thương mại, dịch vụ, mua bán ngày càng phát triển. Khu vực trung tâm ấp phát triển theo hướng đô thị và được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại III.

Ấp có truyền thống lịch sử gắn với quá trình đấu tranh cách mạng của quê hương Lấp Vò; Nhân dân có truyền thống yêu nước, đoàn kết, nghĩa tình, cần cù lao động và tương trợ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt Gia đình văn hóa từ 95% trở lên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có công và các cá nhân tiêu biểu.

Trong năm 2026, mặc dù đời sống và sinh kế của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhưng Nhân dân trên địa bàn ấp Vĩnh Bình A cơ bản đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua, cuộc vận động và hoạt động cộng đồng tại địa phương…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Phan Văn Thắng tặng quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có công và các cá nhân tiêu biểu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A và trao kinh phí hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lấp Vò.

Vui mừng và xúc động trước tình cảm của Nhân dân ấp Vĩnh Bình A, trong ngày hội của tình đoàn kết, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội xã Lấp Vò; Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận cùng toàn thể Nhân dân ấp Vĩnh Bình A đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Đồng Tháp nói chung và cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Nhân dân xã Lấp Vò, ấp Vĩnh Bình A nói riêng, cần tiếp tục củng cố, vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, xây dựng con người, gia đình và môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh.

Đồng thời, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, gắn với xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Cùng với đó, xây dựng xã Lấp Vò và ấp Vĩnh Bình A ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, nghĩa tình; phát huy đặc trưng của vùng quê sông nước, những truyền thống tốt đẹp và tinh thần tự quản của Nhân dân…

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn tặng quà cho hộ gia đình chính sách, gia đình có công và các cá nhân tiêu biểu.

Đại biểu Trung ương và tỉnh Đồng Tháp tham quan gian hàng sản phẩm đặc trưng xã Lấp Vò.

Dịp này, Đoàn công tác Trung ương trao quà cho Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A và trao kinh phí hỗ trợ Quỹ Vì người nghèo cho Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lấp Vò; trao quà cho gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo và hộ cận nghèo. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và xã Lấp Vò cũng trao quà cho khu dân cư ấp Vĩnh Bình A. Đồng thời, thành lập Ban điều hành Khu dân cư “An ninh - An toàn - An dân” ấp Vĩnh Bình A…