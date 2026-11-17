Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu tham quan gian hàng bánh dân gian tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ấp Vĩnh Bình A. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Trong không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội, đại biểu và bà con nhân dân cùng nhau ôn lại, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc; trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp, hiến kế xây dựng cộng đồng dân cư phát triển.

Theo Ban Công tác Mặt trận ấp Vĩnh Bình A, thu nhập bình quân đầu người của ấp đạt 75 triệu đồng/năm; năng suất lúa đạt từ 6,5-7 tấn/ha; hoạt động thương mại, dịch vụ ngày càng phát triển.

Cùng với phát triển kinh tế, bà con luôn quan tâm đùm bọc, hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, tích cực xây dựng đời sống văn hóa, có hơn 95% số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Nhiều việc làm tình nghĩa, nhiều tấm lòng hảo tâm đã chung sức xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, giúp đỡ người nghèo, người cao tuổi neo đơn.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đại biểu và người dân tham dự Ngày hội tại ấp Vĩnh Bình A. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo của dân tộc ta. Ngày hội năm nay càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất.

Ngày hội cũng là dịp để mỗi người nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của văn hóa: Là nền tảng tinh thần của xã hội, là nguồn lực nội sinh, động lực to lớn cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

“Chính sự đoàn kết, gắn bó của nhân dân là môi trường để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ và phát huy, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước”, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, ở mỗi thôn xóm, khu dân cư, những giá trị văn hóa tốt đẹp được thể hiện qua những điều bình dị trong cuộc sống hằng ngày. Đó là sự hòa thuận trong mỗi gia đình, là tình làng nghĩa xóm, là sự sẻ chia khi khó khăn, hoạn nạn và tinh thần chung sức vì cộng đồng.

Bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà xã Lấp Vò và ấp Vĩnh Bình A đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch nước mong tỉnh Đồng Tháp nói chung và cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và bà con nhân dân xã Lấp Vò, ấp Vĩnh Bình A tiếp tục củng cố, vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, chung sức phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao quà tặng người dân tại Ngày hội. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Mỗi người dân, mỗi gia đình cần phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần tương thân, tương ái, ý thức trách nhiệm với cộng đồng; xây dựng tình làng nghĩa xóm trên nền tảng của niềm tin, sự tôn trọng, chia sẻ và hài hòa lợi ích. Biến tinh thần đoàn kết thành những hành động thiết thực, cùng nhau vượt qua khó khăn, giúp nhau phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng khoa học, kỹ thuật, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và đồng chí Phan Văn Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp trao quà tặng người dân tại Ngày hội. (Ảnh: HỮU NGHĨA)

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao nhiều phần quà tặng khu dân cư; gia đình chính sách, người có công, cá nhân tiêu biểu, hộ nghèo, hộ cận nghèo của ấp Vĩnh Bình A.