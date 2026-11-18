Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Rạch Giá

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các nguyên lãnh đạo tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Ngày hội thu hút hơn 400 đại biểu, đại diện Nhân dân 6 khu phố thuộc liên khu dân cư cụm 3 tham dự.

Liên khu dân cư cụm 3 hiện có hơn 7.000 hộ với trên 26.000 nhân khẩu. Thời gian qua, các khu phố tích cực triển khai phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động, đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật, các khu phố hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”; tỷ lệ gia đình văn hóa tại mỗi khu phố đạt trên 96%.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư cụm 3, phường Rạch Giá

Cùng với đó, những mô hình thiết thực như “Hũ gạo tình thương”, “Hẻm xanh - sạch - đẹp”, camera an ninh tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Các mô hình góp phần hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tỉnh An Giang, trong đó có phường Rạch Giá và liên khu dân cư cụm 3, đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo an sinh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam có ý nghĩa thiết thực, góp phần khẳng định vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng, vun đắp tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh ngay từ cơ sở.

Đối với phường Rạch Giá, Phó Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể, tổ tự quản và tổ hòa giải ở khu phố; vận động mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia các phong trào chung, giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường biển, xây dựng nếp sống văn minh. Qua đó, góp phần xây dựng Rạch Giá trở thành đô thị biển văn minh, an toàn và giàu bản sắc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng tặng quà các gia đình chính sách tại liên khu dân cư cụm 3, phường Rạch Giá

Đối với tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục xây dựng hình ảnh địa phương xanh, sạch, đẹp, người dân thân thiện, mến khách bằng những hành động cụ thể, thường xuyên; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng lãnh đạo tỉnh và phường Rạch Giá trao quà tặng các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn và những điển hình tiêu biểu tại khu dân cư. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Rạch Giá cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, gia đình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.