Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu phường Rạch Giá

Trong không khí vui tươi, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết, đại biểu và Nhân dân cùng nhau ôn lại, tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, tinh thần đoàn kết, lòng tự hào dân tộc; trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp, hiến kế xây dựng cộng đồng dân cư phát triển.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tỉnh An Giang nói chung, phường Rạch Giá và Liên khu dân cư nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay lần đầu tiên được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam càng làm nổi bật mối quan hệ gắn bó giữa giá trị văn hóa và tinh thần đoàn kết. Văn hóa bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần nhân ái, nghĩa tình, gắn kết cộng đồng; đồng thời, chính sự đoàn kết, đồng lòng của Nhân dân là môi trường để những giá trị văn hóa tốt đẹp được gìn giữ, phát huy và lan tỏa. Những giá trị ấy được thể hiện sinh động từ mỗi gia đình, mỗi khu dân cư, qua tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và tinh thần chung sức xây dựng cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu tham dự Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Liên khu phường Rạch Giá

Là Liên khu đông dân với 6 khu phố, hơn 7.000 hộ dân, trên 26.000 nhân khẩu, bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Các khu phố đều hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”; nhiều hộ dân được hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên. Đến nay, toàn Liên khu dân cư chỉ còn 6 hộ nghèo, mặt bằng đời sống nhân dân được nâng lên; tỷ lệ gia đình văn hóa ở các khu phố đều trên 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà đến các gia đình chính sách, hộ khó khăn

Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo sức khỏe Nhân dân được quan tâm; các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Hẻm xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh trật tự”, các tổ nhân dân tự quản và hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Nhân ngày hội ý nghĩa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân. Phát huy giá trị và sức mạnh của văn hóa, con người An Giang, thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững.

Đối với ban lãnh đạo Liên khu, xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình; góp phần xây dựng phường Rạch Giá trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giàu bản sắc.

Lãnh đạo tỉnh An Giang trao quà đến các hộ khó khăn trong Liên khu phường Rạch Giá

Phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể ở khu phố. Khuyến khích mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia công việc chung, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, cùng chia sẻ trách nhiệm và thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp các ngành tỉnh, Đảng ủy, UBND phường Rạch Giá, quần chúng nhân dân Liên khu phát huy ý nghĩa Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên, nhằm xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách; trước hết, góp phần chuẩn bị tốt cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cán bộ và nhân dân liên khu phố; trao quà cho đại diện hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Sáng 17/11, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam tại ấp Vĩnh Bình A, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.