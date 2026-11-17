Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 Liên khu dân cư Cụm 3. Ảnh: VS

Liên khu dân cư Cụm 3, phường Rạch Giá gồm 6 khu phố: An Hòa 1, An Hòa 2, An Hòa 4, An Hòa 5, An Hòa 6 và Rạch Giá. Liên khu dân cư Cụm 3 có hơn 7.000 hộ dân, trên 26.000 nhân khẩu, bà con đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chung sức phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và chăm lo an sinh xã hội.

Các khu phố đều hoàn thành chỉ tiêu vận động Quỹ “Vì người nghèo”; nhiều hộ dân được hỗ trợ vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình chính sách, người cao tuổi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được thực hiện thường xuyên. Đến nay, toàn Liên khu dân cư chỉ còn 6 hộ nghèo, mặt bằng đời sống nhân dân được nâng lên; tỷ lệ gia đình văn hóa ở các khu phố đều trên 96%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95% trở lên.

Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo sức khỏe Nhân dân được quan tâm; các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Hẻm xanh - sạch - đẹp”, “Camera an ninh trật tự”, các tổ nhân dân tự quản và hoạt động hòa giải ở cơ sở được duy trì, phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng khu dân cư văn minh, an toàn, nghĩa tình.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: VS

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương, chúc mừng những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân tỉnh An Giang nói chung, phường Rạch Giá và Liên khu dân cư Cụm 3 nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao đổi, gợi mở một số nội dung thực hiện trong thời gian tới. Cụ thể là tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, sự đồng thuận và niềm tin của nhân dân. Phát huy giá trị và sức mạnh của văn hóa, con người An Giang, thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững. Phát huy ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam bằng những việc làm thiết thực, thường xuyên, nhằm xây dựng hình ảnh An Giang xanh, sạch, đẹp, con người văn minh, thân thiện, mến khách; trước hết, góp phần chuẩn bị tốt cho APEC 2027 tại Phú Quốc.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về kinh tế biển, du lịch, nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Khơi dậy tinh thần năng động, sáng tạo của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh và chủ quyền biên giới, biển, đảo.

Đồng thời, xây dựng Liên khu dân cư đoàn kết, văn minh, an toàn, nghĩa tình; góp phần xây dựng phường Rạch Giá trở thành đô thị biển xanh, sạch, đẹp, hiện đại và giàu bản sắc. Phát huy tinh thần tự quản của Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản, tổ hòa giải; phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể ở khu phố. Khuyến khích mỗi gia đình, mỗi người dân tích cực tham gia công việc chung, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, cùng chia sẻ trách nhiệm và thụ hưởng thành quả phát triển.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thái Học trao quà tặng Tập thể 6 khu dân cư và Ban vận động Quỹ vì người nghèo phường Rạch Giá. Ảnh: VS

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần cán bộ và nhân dân liên khu phố; trao quà cho đại diện hộ gia đình chính sách, cá nhân tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh An Giang và phường Rạch Giá tặng quà cho các hộ gia đình tiêu biểu, gia đình hoàn cảnh khó khăn. MTTQ Việt Nam phường Rạch Giá biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.