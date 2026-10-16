Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề xuất 3 định hướng hợp tác tại CICA

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của CICA trong hơn 30 năm qua đối với việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và mở rộng hợp tác ở châu Á.

Với chủ đề “Kết nối, số hóa và tăng trưởng bền vững”, Phó Chủ tịch nước đề xuất 3 định hướng hợp tác trọng tâm. Thứ nhất, tôn trọng và thực thi nhất quán luật pháp quốc tế, giải quyết các xung đột, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Thứ hai, tăng cường phối hợp hành động, nâng cao hiệu quả phòng ngừa và ứng phó với các thách thức chung. Thứ ba, thúc đẩy kết nối kinh tế, công nghệ và văn hóa, tạo động lực cho phát triển bền vững.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nêu bật những thành tựu của Việt Nam sau 40 năm đổi mới, đồng thời khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường hợp tác với các thành viên CICA, góp phần xây dựng một châu Á hòa bình, kết nối và thịnh vượng.