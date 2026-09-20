Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào
Sáng 20-9, Đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào; thăm, tặng quà người có công trên địa bàn tỉnh.
Đón tiếp và tham gia cùng Đoàn công tác có đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã Tân Trào, Sơn Dương.
Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Đoàn công tác đã dâng hương tại lán Nà Nưa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào; dâng hương đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.
Trong không khí trang nghiêm, Đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam; tưởng nhớ công lao của các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tình Thị Lộc, thôn Bình Phú, xã Sơn Dương. Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/thoi-su-chinh-tri/tin-trong-tinh/202609/pho-chu-tich-nuoc-vo-thi-anh-xuan-dang-huong-tai-khu-di-tich-quoc-gia-dac-biet-tan-trao-f4572ec/