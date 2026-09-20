Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào

Đón tiếp và tham gia cùng Đoàn công tác có đồng chí Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành; lãnh đạo các xã Tân Trào, Sơn Dương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu và nhân dân dâng hương tại lán Nà Nưa.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Đoàn công tác đã dâng hương tại lán Nà Nưa – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng trong những ngày Cách mạng Tháng Tám năm 1945; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào; dâng hương đình Tân Trào, Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân chỉnh lẵng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Các đại biểu dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dâng hương, thăm đình Tân Trào.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh – vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam; tưởng nhớ công lao của các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng, liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Ban Quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tình Thị Lộc.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Đoàn công tác đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Tình Thị Lộc, thôn Bình Phú, xã Sơn Dương. Phó Chủ tịch nước đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng chí mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu tích cực học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.